¿Se quebró la amistad? Por qué Bebeshita se alejó de Manelyk y pone en riesgo su alianza en La Granja VIP

La Bebeshita cortó relación con Manelyk González, al menos de momento, a pesar de que forman parte del mismo grupo. Desde el primer día, ambas influencers congeniaron y se llevaron muy bien, por lo que formaron alianza con otros Granjeros. Sin embargo, este jueves 1 de octubre, la relación entre ambas parece haberse quebrado.

¿Qué pasó entre Bebeshita y Manelyk?

Todo comenzó durante la tarde cuando Kevyn Contreras “Bicolor, Manelyk y Kunno tomaron la decisión de bañarse juntos dentro del edificio principal. Cabe destacar que Bebeshita mantiene un tipo de “relación” con el comediante, habiendo compartido cama en más de una ocasión por ejemplo.

Azalia Ojeda se percató de la situación y fue corriendo hacia Bebeshita para comentarle lo que estaba sucediendo. “La Negra” le sugirió a la creadora de contenido que lo vea con sus propios ojos. Junto con Julio Camejo, corrieron hacia los baños y allí explotó todo.

Bebeshita abrió la puerta donde se encontraban los tres Granjeros bañándose, quienes gritaron del susto. Sin decir una palabra, Daniela Alexis abandonó el edificio principal llorando diciendo: “Los tres a la ver**”.

¿El grupo de Manelyk se rompe?

Tanto Manelyk como Kunno fueron a buscar a Bebeshita tras lo sucedido. Allí se encontraba Azalia hablando con ella junto a “Mono” Osuna. Rápidamente, “La Reina de los Reality Shows” encaró a Ojeda y la trató de chismosa, mientras que esta se defendió diciendo que siempre están jugando.

Manelyk le pidió a Bebeshita que hablaran, pero la creadora de contenido solamente quería estar sola y no tenía intenciones de hablar con ella ni con Kunno. De todos modos Mane siguió a Bebeshita y le remarcó que no tenía ninguna doble intención con Bicolor, aunque esta no le creyó demasiado.

Posteriormente, Azalia fue a hablar con Manelyk y Kunno sobre lo sucedido y dejó en claro que su intención “nunca fue chingar a nadie”. “La Negra” se respaldó diciendo que siempre busca molestar a Kevyn y por esa razón le contó a Bebeshita lo que sucedía en los baños de la granja.

La relación del grupo quedó tensa y con el paso de los días conoceremos qué decidirá hacer Bebeshita: si arreglar las cosas con Mane y el grupo, o intentar hacer su juego por su lado ya sin ellas ni Kevyn en el medio.