Intentar tener salud financiera, es algo más que justo, pues a partir de estas premisas puedes terminar de tener unas cuántas certezas sobre tus movimientos económicos. Dicho esto, contemos cuáles son las comisiones prohibidas que los bancos no pueden cobrarte.

Comencemos primero que todo definiendo, lo que es una comisión bancaria. La misma refiere a los cargos que realiza un banco por la prestación de servicios de distinto calibre o por penalizaciones derivadas del uso de las mismas, más allá del pago de la tasa de interés del crédito otorgado.

Ahora bien, es también una realidad que las instituciones en cuestión, no tienen libre albedrío para hacer lo que quieran y en este caso, el Banco de México establece que hay comisiones prohibidas, pues las mismas podrían representar un exceso.

¿Cuáles son las comisiones prohibidas que los bancos no pueden cobrarte?

Empecemos por la de productos básicos. El Artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, obliga a ofrecer un producto básico de nómina de depósito o ahorro y otro para el público en general “exentas de cualquier comisión por apertura, retiros y consultas o por cualquier otro concepto en la institución que otorgue la cuenta”.

Después, está el pago tardío de un crédito, el mismo para el que los bancos no pueden cobrar una comisión por pagos a destiempo, no pago o cualquier otro concepto equivalente: “Cuando se cobren intereses moratorios durante el mismo periodo para evitar el cobro de 2 comisiones por el mismo hecho generador”. Viene también el manejo de cuenta y saldo mínimo, el mismo que no se puede cobrar “por cargo por manejo de cuenta y por no mantener un saldo promedio mínimo de manera simultánea y dentro de un mismo periodo comprendido en el estado de cuenta”.

Y posteriormente, no pueden cobrarte una comisión por no usar la tarjeta de crédito durante un año, como por cancelación de cuentas bancarias y no te pueden cobrar extra por pagar con tarjeta. Todo esto ha sido especificado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).