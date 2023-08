¿Cómo acabar con la humedad de tu casa? El ingrediente de cocina que te ayudará

Los problemas de humedad en paredes, techos o pisos de una casa pueden producirse por causas diferentes. En primer lugar por condensación, la cual se genera cuando el aire cargado de humedad contacta con superficies más frías ya sea una pared, vidrios o marcos de ventanas. Dando como resultado que el vapor se condense y se transforme en agua. Detectar problemas de humedad por condensación es sencillo, generalmente encontramos pequeñas gotas de agua en las superficies.

¿Qué es la humedad y dónde está en la casa?

Por otra parte la humedad puede presentarse por filtración, principalmente en paredes y techos del hogar, esto ocurre debido a fallas en la estructura de nuestra morada, ya sea por ausencia o deterioro de impermeabilizante o selladores de ventanas, así como la presencia de grietas en superficies o rotura de caños.

Juan denuncia problemas de humedad en su vivienda, dice que el daño proviene de la casa de Felipe.

También la humedad se puede originar por capilaridad, la cual está relacionada con la construcción de la vivienda sobre un subsuelo muy húmedo, del cual surgen problemas de humedad que comienzan en el suelo y luego asciende a paredes, generando manchas y moho en las mismas.

Ahora bien, la humedad es un invitado no deseado en nuestros hogares principalmente porque su presencia causa el deterioro de nuestra construcción. No obstante, este no es el único peligro que acarrea la presencia de humedad. Pues algunos estudios han demostrado que la exposición a la humedad está estrechamente relacionada con síntomas respiratorios, asma, neumonitis por hipersensibilidad (NH), rinosinusitis, bronquitis e infecciones respiratorias.

Además, las personas que padecen asma o hipertensión pulmonar (HP( pueden estar en riesgo de desarrollar enfermedades más graves si la relación entre la enfermedad y la exposición al lugar con humedad es continua y no se identifica a tiempo.

Debido a esto es muy importante mantener a raya la presencia de humedad en nuestra casa, sin embargo, en ocasiones no tenemos tiempo ni dinero para llevar a cabo una restructuración de la vivienda. Por esto hoy te traigo un sencillo truco que te ayudará a despedirte de este molesto invitado.

¿Cómo acabar con la humedad de mi casa?

Esta mezcla te ayudará a evitar la formación de humedad, ya que se absorbe muy bien, y como plus, alejará a los insectos como chinches, hormigas y cucarachas. Para prepararla solo necesitas poner en un recipiente, de preferencia de vidrio, los siguientes ingredientes:



1 cucharada de bicarbonato de sodio.

4 cucharadas de aceite de oliva.

2 gotas de jabón para trastes.

50 ml de agua.

Después incorpora perfectamente y pasa la solución a un atomizador. Para finalmente aplicar directamente en las zonas donde veas humedad.