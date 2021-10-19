¿Cómo afecta la Luna del Cazador a cada signo del zodiaco?

La Luna del Cazador llegará el próximo 20 de octubre para guiar a los signos zodiacales a perseguir sus objetivos de una manera emotiva, intensa y veraz.

Este fenómeno natural impactará de diferente manera a cada signo zodiacal, dependiendo sus características personales.

Aries

La experta Kerry Ward dijo a Cosmopolitan que los signos Aries enfrentarán situaciones donde lo prudente debe ser guardar silencio y escuchar.

Tauro

Las AstroTwins recomiendan que los signos Tauro dejen las cosas que intentan controlar durante la Luna del Cazador; solo así se sentirán libres para dejar entrar nuevos logros a su vida.

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Géminis

La Luna del Cazador tiene cosas maravillosas para los Géminis, ya que sus proyectos profesionales están a punto de rendir frutos.

Cáncer

Las AstroTwins recomiendan a los Cáncer dejar de invertir energía en personas, proyectos y situaciones que no generen nada positivo en sus vidas.

Leo

La luna de octubre llenará de claridad la mente de los signos Leo, quienes pueden aprovechar para darse una nueva oportunidad en el amor.

Virgo

Los signos Virgo podrían tener noticias de un nuevo proyecto profesional, pero también deben estar alerta con una decepción en puerta.

Libra

Los Libra serán beneficiados por la Luna del Cazador, misma que los hará cerrar ciclos del pasado e iniciar nuevos comienzos en el futuro.

Escorpio

Los Escorpio deben aprovechar la luna de octubre para reemplazar malos hábitos, además de que es buen momento para una curación física, mental y espiritual.

Sagitario

La luna de octubre llenará de pasión y atracción a los Sagitario, por lo que es buen momento para tomar decisiones en el tema del corazón.

Capricornio

Los Capricornio deben aprovechar este momento para alejarse de situaciones laborales, ya que el descanso y disfrutar los frutos del trabajo será ideal para cargarse de energía.

Acuario

La comunicación beneficiará a este signo durante la luna de octubre, así que es momento de tener claridad en conversaciones con colegas, clientes, amigos y familiares.

Piscis

La Luna del Cazador impulsará a los Piscis a terminar proyectos inconclusos, también deben estar preparados para recibir un aumento de sueldo o hasta un ascenso laboral.

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