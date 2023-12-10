¿Cómo conectarte gratis al Wi-Fi de la CFE? Paso a paso.

Estás fuera de casa y necesitas descargar un archivo por un trámite importante o comunicarte con alguien vía WhatsApp por una emergencia. No obstante, tus datos fallan o de plano tu compañía telefónica no tiene señal suficiente en ese punto geográfico y te quedas sin opciones. Por suerte, existe la posibilidad de conectarte gratis al Wi-Fi de la CFE (Comisión Federal de Electricidad).

Con el propósito de que el internet llegue a 118 millones de ciudadanos mexicanos en los futuros años, la CFE ha lanzado su programa Telecomunicaciones e Internet para Todos (TEIT) junto a Altán Redes, una empresa de telecomunicaciones estatal mexicana fundada en 2014 y que opera la red compartida de bancha 4.5 LTE.

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En la actualidad, la Ciudad de México ya tiene 3 mil 598 puntos y el Estado de México 6 mil 439 puntos en los que puedes conectarte gratis al Wi-Fi de la CFE.

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Sin embargo, para conectarte gratis al Wi-Fi de la CFE desde cualquier de tus dispositivos requieres seguir estos pasos:



Activa el apartado del Wi-Fi de tu celular, laptop o tableta.

Identifica la red titulada “CFE Internet” entre las opciones que figuran en la lista y selecciónala.

entre las opciones que figuran en la lista y selecciónala. Acepta los términos y condiciones que saltarán en tu pantalla.

Selecciona la pestaña de Entrar y eso es todo, ¡así podrás conectar gratis al Wi-Fi de la CFE!

¿En qué sitios puedes conectarte gratis al Wi-Fi de la CFE?

Como decíamos antes, ya existe una gran cantidad de puntos en los que conectarte gratis al Wi-Fi de la CFE en la Ciudad de México y el Estado de México. Sin embargo, estos puntos se ubican en lugares públicos como las estaciones del Metrobús y edificios gubernamentales.

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