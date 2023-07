¿Por qué debes eliminar la memoria caché de tu WhatsApp?

Aplicaciones móviles como WhatsApp están en un gran número de celulares alrededor del mundo, pues a través de ella es posible recibir mensajes escritos, fotografías, memes, videos e incluso documentos que facilitan la productividad y el entretenimiento de los usuarios; sin embargo, guardar todos estos archivos también afecta el funcionamiento de las aplicaciones móviles.

¿Por qué debo eliminar la memoria caché de WhatsApp?

Lo que el borrado de caché representa es acabar con los archivos de carácter temporal que se han quedado almacenados en nuestro dispositivo. Pues estos, a la larga, pueden llegar a ocupar un espacio considerable en el almacenamiento interno del dispositivo. Por tanto, limpiar la memoria caché de WhatsApp es importante porque la acumulación de datos puede provocar algunos problemas en el funcionamiento de las apps, como el hecho de que se quede bloqueada o corra lento.

Es importante recalcar que este proceso no elimina ningún archivo importante de WhatsApp. Es decir, que seguirás manteniendo tus chats, así como los archivos multimedia que hayas intercambiado en ellos.

¿Cómo eliminar la memoria caché de WhatsApp?

Hacerlo es muy sencillo, solo debes seguir estos pasos:



Abre los ajustes del móvil.

Entra en el apartado de Aplicaciones.

Pulsa en WhatsApp.

Entra ahora a Almacenamiento y caché.

Pulsa sobre Borrar caché.

Ten cuidado al hacerlo pues si por error pulsas el botón de Borrar almacenamiento, en este caso perderás todos los datos de chats e incluso se cerrará sesión en tu cuenta y solo podrás recuperarlo si previamente hiciste una copia de seguridad.

Retomando el asunto de la caché, debemos hablar de la frecuencia con la que eliminarla. Debes saber que borrar la memoria caché no representa un problema del que preocuparse a diario. De hecho, no hay una frecuencia estimada para hacerlo, pero sí es importante que de vez en cuando eches un ojo al espacio que está ocupando. Y más si notas que tu móvil se está quedando sin espacio.

¿Qué debo hacer si WhatsApp me bloquea?

En la mayor parte de suspensiones sólo hay que esperar el tiempo marcado para acceder de nuevo a los chats. Si te suspendieron la cuenta por unas horas se te restablecerá el acceso a los servidores tras el tiempo estipulado. Y no podrás hacer nada para esquivar la suspensión, ya que, al estar tu número bloqueado, WhatsApp no te dejará conectarte con su plataforma para utilizar sus servicios. Da igual que utilices la app oficial como WhatsApp Plus o GBWhatsApp.

En el caso de que la suspensión de la cuenta sea indefinida, y te aparezca el mensaje de «Tu número de teléfono está suspendido en WhatsApp», no te queda más remedio que ponerte en contacto con la empresa: tendrás que convencerles de que te la devuelvan. No existe método automático, tampoco la recuperarás esperando como en las suspensiones temporales.