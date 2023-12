¿Cómo evitar la depresión navideña?

La Navidad es una de las temporadas más especiales y emotivas del año, pero también una de las más melancólicas y reflexivas, es por eso que muchas personas sufren de depresión navideña, también conocida como “depresión blanca” o “blues de Navidad”.

¿Qué es la depresión navideña? Patricia Bermúdez Lozano, profesora de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mencionó que factores psicológicos, sociales, familiares y económicos influyen en la depresión navideña.

¡Descubre cómo hacer nieve artificial con pocos ingredientes!

Te puede interesar: Estos países no celebran la Navidad; conoce la razón

“Para algunos es una época de mucho estrés y desgaste, da desmotivación por no tener una estabilidad económica o de desestabilización psicológica por problemas no resueltos en su vida persona, como no haber cumplido metas por diferentes razones, o por estar en duelo por la pérdida de seres queridos”, recalcó.

Síntomas de la depresión navideña

Aunque la depresión navideña no está establecida como un trastorno, es un estado de ánimo negativo temporal hacia todo lo que tiene que ver con esta época del año y los síntomas sin variados: insomnio, ansiedad, tristeza, falta de apetito y mal humor.

También te puede interesar: Este es el significado de las esferas rojas en tu árbol de Navidad

¿Cómo superar la depresión navideña? La especialista en psicología de la UNAM señala que existen diversas formas de superar la “depresión blanca” o “blues de navidad”, entre ellas se encuentran:

Gestionar los pensamientos : Fijarse en los aspectos positivos de las personas y la festividad.

: Fijarse en los aspectos positivos de las personas y la festividad. Perdonar : No cargar con emociones que no son saludables.

: No cargar con emociones que no son saludables. Realizar actividades placenteras : Salir con amigos o hacer ejercicio.

: Salir con amigos o hacer ejercicio. Darse cuenta que no son los únicos con sentimientos así .

. Integrarse a redes de apoyo.

Realizar actividades altruistas: Esto para tener en cuenta que existen personas que la pasan peor.

Esto para tener en cuenta que existen personas que la pasan peor. Tomar terapia: Únicamente si es necesario.

Te puede interesar: ¿Cuál es el ritual con romero más sencillo para decretar fortuna antes de Navidad?

¿El clima tiene algo que ver?

En el hemisferio norte, la Navidad coincide con el invierno. El frío puede influir de forma considerable y negativa en el ánimo de las personas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental, la depresión navideña se caracteriza por su patrón estacional recurrente.

Su origen tiene que ver con los días cortos, oscuros y fríos invernales, y no con lo que la Navidad supone. Así mismo, Bermúdez Lozano señaló que una mejor exposición a la luz solar y una baja luminosidad afectan a dos sustancias químicas del cerebro: la melatonina y la serotonina.