Limpiar los vidrios del baño es una tarea importante para mantener un ambiente limpio y agradable en nuestro hogar. Además, los vidrios limpios nos permiten disfrutar de una mejor visibilidad y luminosidad en el baño. Por suerte, existe un truco casero muy efectivo para limpiar los vidrios del baño con bicarbonato y dejarlos impecables.

El bicarbonato de sodio es un producto natural que cuenta con numerosas propiedades limpiadoras. Es económico, fácil de conseguir y no contiene productos químicos agresivos que puedan dañar los vidrios. Además, es respetuoso con el medio ambiente, lo que lo convierte en una opción ideal para la limpieza del hogar.

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Para limpiar los vidrios del baño con bicarbonato, necesitarás los siguientes ingredientes:



Un litro de agua

Media taza de vinagre blanco

Dos cucharadas de bicarbonato de sodio,

Dos cucharadas de líquido multiusos

Un recipiente de plástico

Un recipiente con agua

Una esponja

Una franela que no deje pelusa al frotarse.

¿Cómo limpiar los vidrios del baño con vinagre y bicarbonato?

El primer paso es mezclar el agua, el vinagre blanco, el bicarbonato de sodio y el líquido multiusos en el recipiente plástico. Remueve bien la mezcla para que todos los ingredientes se integren correctamente. Esta solución casera actuará como un potente limpiador para los vidrios del baño.

A continuación, moja la esponja en la solución y frota suavemente los vidrios del baño. Asegúrate de cubrir toda la superficie y presta especial atención a las manchas y la suciedad acumulada. El bicarbonato de sodio ayudará a eliminar la grasa y la suciedad de los vidrios, dejándolos relucientes.

Después de frotar los vidrios con la solución, enjuágalos con agua limpia del recipiente. Asegúrate de eliminar por completo cualquier residuo de la mezcla, ya que podría dejar marcas en los vidrios si se seca.

Finalmente, seca los vidrios con la franela. Pasa la franela por toda la superficie de los vidrios para eliminar cualquier resto de humedad y dejarlos completamente limpios y brillantes.

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Es importante destacar la importancia de limpiar los vidrios del baño de forma regular. La acumulación de suciedad y manchas puede afectar la apariencia del baño y dificultar la visibilidad a través de los vidrios. Además, los vidrios sucios pueden dar una sensación de falta de higiene en el baño.

En resumen, limpiar los vidrios del baño con bicarbonato de sodio es una forma económica, efectiva y respetuosa con el medio ambiente de mantenerlos limpios y brillantes. Con unos pocos ingredientes y un poco de esfuerzo, podrás disfrutar de un baño reluciente y agradable. ¡No dudes en probar este truco casero y sorprenderte con los resultados!