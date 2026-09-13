Paso a paso: 5 ideas para tejer un suéter al crochet y estar en tendencia este otoño

Estamos disfrutando de los últimos días del verano, por lo que pronto comenzará el otoño, y esto significa que aparecerán las primeras temperaturas bajas, y esto llevará a que tengamos que sacar nuestros abrigos del placard para abrigarnos. Una de las prendas más utilizadas por todos durante esta época y el invierno es el suéter y si no quieres gastar dinero en comprarlos, te vamos a dejar cinco ideas para que los tejas a crochet y estar en tendencia durante este otoño.

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El tejido a crochet es una de las técnicas más populares dentro de las manualidades y que consiste principalmente en utilizar solamente una aguja con un gancho en la punta para poder entrelazar hilos, lana o estambre punto por punto. Si bien parece algo complicado, no hace falta ser un experto en manualidades para este tipo de tejido, y con el que podrás hacer todo tipo de cosas, desde amigurumis, llaveros y hasta prendas, como puede ser un suéter para el otoño.

Por qué es ideal tejer suéter a crochet

Para poder estar bien abrigado durante el otoño, que mejor que hacerlo con un buen suéter, por lo que te vamos a compartir el tutorial de cómo tejer a crochet, cinco suéteres estilo canesú que son muy fáciles de hacer y rápido. Esto consiste en tener un cuello circular que reparte los aumentos alrededor de los hombros y el pecho.

5 ideas para tejer suéter tejido a crochet

Suéter ligero con canesú redondo top down: se caracteriza por ser de una sola pieza y con tallas amplias, ideal para el otoño

Canesú circular con aumentos menos visibles: la propuesta se centra en suavizar las líneas de aumento, marca cada repetición y cuenta los puntos al final

Suéter aria, canesú y cuerpo con textura de cables: trabaja el aumento dentro del motivo y la separación en mangas