Qué hacer con los tubos de papel de baño: así puedes reutilizarlos para crear una bonita huevera para tu cocina

Los rollos de papel higiénico son elementos de higiene muy utilizados a diario para la limpieza personal, y que no puede faltar en ninguna casa. Pero, lo que esconden estos productos de limpieza es que una vez que se agota el papel, muchas personas tiran el cartón, pero estamos cometiendo un gran error. En este caso, gracias la técnica DIY, es que podremos convertirlos en grandes opciones para el hogar, como lo puede ser una huevera bonita para tu cocina.

¿Conocías al “Vampiro Fronterizo”? Carlos Trejo cuenta su historia en La Granja VIP

La técnica DIY permite reutilizar elementos que creíamos en desuso y que nunca podríamos reconvertirlos, teniendo en cuenta que consiste en reciclar ciertos objetos que han dejado de ser útiles, y que se les puede dar una nueva vida. En este caso, no sólo estaremos contribuyendo al cuidado del medio ambiente, sino en ahorrar dinero y reciclar estos elementos, apelando a la creatividad, como es el caso de los rollos de cartón de papel higiénico.

Si te gusta consumir huevos en todo momento, una de las mejores opciones es colocarlo en las hueveras que son ideales para albergar estos productos llenos de beneficios y propiedades. Pero, si no tienes más espacio, te vamos a compartir la idea de la técnica DIY para reciclar los rollos de papel higiénico y que será muy bonito para decorar en la cocina.

Elementos para hacer la huevera con rollos de papel higiénico

10 a 12 tubos de papel de baño

1 pieza grande de cartón

Cartón adicional para hacer la gallina

Pintura acrílica verde

Pintura blanca, roja, amarilla, negra

Pinceles

Silicona caliente

Tijeras o cúter

Lápiz

Regla

Huevos para probar la huevera

Cómo hacer la huevera con rollos de papel higiénico