Qué hacer con los tubos de papel de baño: así puedes reutilizarlos para crear una bonita huevera para tu cocina
No es necesario gastar dinero y los podrás almacenar en la cocina.
Los rollos de papel higiénico son elementos de higiene muy utilizados a diario para la limpieza personal, y que no puede faltar en ninguna casa. Pero, lo que esconden estos productos de limpieza es que una vez que se agota el papel, muchas personas tiran el cartón, pero estamos cometiendo un gran error. En este caso, gracias la técnica DIY, es que podremos convertirlos en grandes opciones para el hogar, como lo puede ser una huevera bonita para tu cocina.
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La técnica DIY permite reutilizar elementos que creíamos en desuso y que nunca podríamos reconvertirlos, teniendo en cuenta que consiste en reciclar ciertos objetos que han dejado de ser útiles, y que se les puede dar una nueva vida. En este caso, no sólo estaremos contribuyendo al cuidado del medio ambiente, sino en ahorrar dinero y reciclar estos elementos, apelando a la creatividad, como es el caso de los rollos de cartón de papel higiénico.
Si te gusta consumir huevos en todo momento, una de las mejores opciones es colocarlo en las hueveras que son ideales para albergar estos productos llenos de beneficios y propiedades. Pero, si no tienes más espacio, te vamos a compartir la idea de la técnica DIY para reciclar los rollos de papel higiénico y que será muy bonito para decorar en la cocina.
Elementos para hacer la huevera con rollos de papel higiénico
- 10 a 12 tubos de papel de baño
- 1 pieza grande de cartón
- Cartón adicional para hacer la gallina
- Pintura acrílica verde
- Pintura blanca, roja, amarilla, negra
- Pinceles
- Silicona caliente
- Tijeras o cúter
- Lápiz
- Regla
- Huevos para probar la huevera
Cómo hacer la huevera con rollos de papel higiénico
- Preparar los tubos de cartón, reunir los tubos de papel de baño y asegurarte de que estén limpios y secos; con una regla marcar segmentos 4 a 5 cm de alto y cortarlos con tijeras para obtener varios aros de cartón que funcionarán como compartimentos individuales
- Preparar la base de cartón, colocando uno de los aros sobre una pieza grande de cartón y usarlo como referencia para calcular el tamaño de la base, dibujar un círculo amplio para acomodar todos los tubos alrededor y recortarlo con cuidado
- Aplicar pintura acrílica verde sobre el exterior de los tubos y dejar que se sequen completamente y aplicar una segunda capa para conseguir un acabado más uniforme
- Cubrir la pieza circular de cartón con pintura verde, procurando que toda la superficie quede uniforme y esperar a que se seque antes de comenzar a pegar los compartimentos
- Pegar los tubos sobre la base, distribuir los aros alrededor de la base circular dejando un espacio pequeño entre cada uno y procurando que todos queden a una distancia similar del centro
- Hacer la figura de la ganilla y dibujar sobre un trozo, procurando que tenga la base plana para colocarla en el centro de la huevera
- Decorar la gallina pintando el cuerpo con la pintura y dejar secar completamente
- Colocar la gallina en el centro aplicando silicona caliente en la parte inferior y pegarla en el centro de la base
- Reforzar la estructura y revisar que todo esté firmemente adherido a la base y agregar un poco más de silicón
- Dejar secar y colocar los huevos y estará listo para usarse