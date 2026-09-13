Cómo eliminar el dolor de muñecas: los 4 ejercicios que alivian el dolor de las articulaciones
En este caso, para evitar artritis, hay una rutina de ejercicios que será fundamental para aliviar esos malestares.
Uno de los dolores más frecuentes que puede tener una persona es en las muñecas, que se producen por diversos motivos y que esto puede traer como consecuencias que no tengamos una buena movilidad en los manos o en los brazos, y que esto puede traer efectos en un futuro, como la aparición de artritis y dolor de articulaciones. Por este motivo, es que hay cuatro ejercicios que ayudarán a aliviar el dolor en la zona de las muñecas y que es más fácil de lo que parece.
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Entre las características que debemos mencionar de las muñecas es que son muy adaptables, y tienen la fuerza de permitirnos levantar objetos pesados, la flexibilidad para moverlas de varias maneras posibles y porque nos dará movilidad en la zona. Pero, todo se complica cuando empiezan ciertos dolores que complicarán la movilidad y que eso imposibilita que hagamos ciertos ejercicios físicos.
Por otro lado, las causas que generan el dolor en las muñecas, hay que mencionar que se debe a las lesiones repentinas, movimientos repetitivos, o afecciones crónicas que afectan los huesos, tendones y nervios. Además, puede ocurrir por la artritis, que es algo habitual en las articulaciones y por eso, hay cuatro ejercicios que podrás hacer para aliviar estos dolores y que será más fácil de lo que parezca.
4 ejercicios que alivian los dolores en las muñecas
- Fortalecer los músculos de tus hombros: aunque no parezca tener relación con las muñecas, fortalecer los grupos musculares de todo el brazo podrá beneficiar a la muñeca que trabajan en conjunto como una cadena. Podrás ponerte de pie con los brazos extendidos a los lados
- Fortalecer tu agarre: mejorarán la estabilidad de la muñeca al acondicionar los grupos musculares del antebrazo, conocido como extensores y flexores que se conectan con los dedos a través de la articulación de la muñeca. Debes sujetar una pelota en la palma de la mano y apretar con mayor fuerza posible de 5 a 10 segundos
- Cargar y flexionar la muñeca: es una gran forma de reducir la tensión en las articulaciones y tendones en la muñeca, fortalecerá los huesos en esta parte y tiene beneficios a largo plazo. Debes sentarte y apoyar el antebrazo sobre una mesa con la mano colgando del borde y sosteniendo una pesa pequeña
- Supinar y pronar: estos ejercicios mejorarán el rango de movimiento de la muñeca y su funcionalidad general y se pueden realizar sobre una mesa con una pequeña pesa