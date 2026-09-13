Qué sucede si un peón es eliminado de La Granja VIP: Rafa Mercadante y Bicolor están en la mira

La Granja VIP Segunda Temporada tendrá a su primer eliminado esta noche, cuando se celebre la Gala de Eliminación. Rafa Mercadante y Kevyn Contreras “El Bicolor” son dos de los cuatro nominados y, a su vez, forman parte del grupo de peones dentro del reality. En este contexto, muchos fans se preguntan qué sucede si un peón es eliminado de la granja.

Ambos llegaron a la placa definitiva junto con Manelyk González y “La Coreañera”. La decisión quedará en manos del público, que deberá votar para salvar a su granjero favorito. Por lo tanto, existe la posibilidad de que uno de los encargados de realizar los trabajos más exigentes tenga que despedirse de la granja.

Qué sucede si un peón es eliminado de La Granja VIP

Ser peón no ofrece protección ante la eliminación. Se trata de un puesto temporal que determina las responsabilidades y comodidades de cada participante, pero no cambia su condición dentro de la competencia.

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Si Rafa Mercadante o Bicolor recibe el menor apoyo del público, deberá abandonar La Granja VIP al igual que cualquier otro nominado. Su salida también pondrá fin a sus obligaciones en el granero y dejará vacante su lugar dentro del grupo de peones.

La producción deberá definir durante la gala quiénes ocuparán ese rol en el nuevo ciclo. Por esta razón, la eliminación no significa que Fernando Lozada y Pascal Nadaud tendrán que realizar solos todas las tareas durante la siguiente semana.

Por qué Rafa Mercadante y Bicolor son peones

Los primeros cuatro peones elegidos fueron Pascal Nadaud, Fernando Lozada, Bicolor y La Bebeshita. No obstante, Daniela Alexis consiguió el “Intercambio de Peones” después de quedarse con un beneficio especial.

Daniela, Pascal y Fernando han hecho las tareas de los peones sin la ayuda de Kevyn Contreras|ESPECIAL

La Bebeshita utilizó ese poder para abandonar el granero y eligió a Rafa Mercadante como su reemplazo. Desde ese momento, el conductor tuvo que dejar atrás las comodidades de los granjeros y comenzar a cumplir con las tareas más pesadas.

Los peones deben levantarse antes que sus compañeros, cuidar a los animales y encargarse de distintas labores dentro de la granja. Además, cuentan con menos alimentos e insumos y no pueden competir para convertirse en Capataz, por lo que tampoco tienen acceso a la inmunidad que entrega ese puesto.