En qué parte de la casa debes poner tu Montsera para que crezca sana y fuerte

Las plantas de interior se han convertido en una de las plantas más recurrentes por muchas personas y que tienen una gran cantidad de beneficios, no sólo de decoración sino por sus propiedades espirituales. Una de ellas es la Montsera, que es una de las más populares de todas y si quieres que estalle de flores durante esta temporada, los jardineros expertos compartieron cuál es el lugar exacto de la casa en donde debes ponerla para que podamos apreciar de esta belleza.

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Entre las características que debemos mencionar de la planta Monstera es que es originaria de los bosques y selvas húmedos de México y es considera como una de las plantas de interior más resistentes, fáciles de cuidar y sumamente decorativas. Es una de las tantas especies de plantas trepadoras de tallo grueso y que hasta incluso puede alcanzar hasta los 20 metros, donde sus hojas son muy brillantes, grandes y cordadas.

Claves para que la Montsera crezca fuerte

Por otro lado, para quela Monstera pueda crecer de manera fuerte en la casa, es que de acuerdo al sitio que se ubique podrá marcar una gran diferencia en su crecimiento; ya que necesita principalmente condiciones de luz, temperatura y humedad para que puedan crecer con fuerza. Por este motivo, es que los jardineros revelaron cuál es el mejor sitio de la casa donde tienes que colocarla.

Cuál es el mejor lugar para colocar la Montsera

De acuerdo a los jardineros especialistas, la Monstera tiene que colocarse cerca de una ventana luminosa, en donde reciba abundante claridad durante varias horas; ya que necesita buena iluminación para mantener así un crecimiento vigoroso y avanzar hacia las hojas más grandes e incluso puede tolerar condiciones de poca luz.

Por otro lado, los especialistas coinciden en que esta Monstera tolera varias horas de sol directo, pero aseguran que una exposición intensa y repentina queme las hojas por completo. Más allá de la iluminación que reciba, agradecerá un ambiente cálido y con humedad moderada o alta y alejarla de corrientes frías porque se echarán a perder.