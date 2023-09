¿Cómo limpiar tu refrigerador y eliminar las cucarachas?

Nadie quiere tener cucarachas paseando por los espacios de su hogar, pero desafortunadamente estos animales abundan y más durante temporada calurosa. Así, es posible verlas en cualquier parte, incluso en el interior de electrodomésticos como el refrigerador y el horno de microondas debido a los residuos de comida que pueden quedar por no limpiar adecuadamente. Y ya que su presencia en la cocina es un riesgo para la salud, es necesario conocer métodos para limpiar y eliminar las cucarachas.

Como es sabido, las cucarachas son transmisoras de agentes patógenos y si caminan entre los alimentos que hay en el refrigerador, ponen en riesgo tu salud. Entre las enfermedades que pueden provocar están la salmonelosis, la hepatitis infecciosa, la lepra, la peste bubónica, la disentería, la diarrea infantil e infecciones urinarias o de intestino.

El método para limpiar tu refrigerador y eliminar las cucarachas

Para eliminar las cucarachas que han logrado colarse a tu refrigerador, es necesario realizar una limpieza profunda en el electrodoméstico de la siguiente manera:



Limpia alrededor de la zona en la que se encuentra el refrigerador.

Revisa que las juntas de la puerta estén en buen estado, ya que de lo contrario, hay más posibilidad de que entren las cucarachas.

Aspira y limpia el compresor, así como el recipiente debajo del electrodoméstico.

Revisa y limpia el aislamiento alrededor de los motores. En caso de ser necesario, reemplázalo.

¿Cómo eliminar las cucarachas de tu refrigerador?

Para ahuyentar y eliminar las cucarachas en tu refrigerador o cerca del mismo, puedes colocar algunas trampas con cebo debajo del aparato y en los rincones de la cocina. Cabe destacar que este método contra los insectos de seis patas de color marrón es muy recomendado por los expertos.

De igual forma, puedes pasar la aspiradora por el refrigerador para eliminar las cucarachas adultas, ninfas y hasta los huevecillos. Solo es cuestión de poner una bolsa en el interior del aparato de limpieza y añadir insecticida para que resulte más efectivo.

Las cucarachas no se desarrollan en temperaturas muy frías (menos de 7° C) o muy calientes (más de 46° C). Entonces, aprovecha esta característica para ahuyentarlas y erradicarlas.

Finalmente, la tierra Diatomácea, las partículas de aerogel de sílice y el ácido bórico son más opciones para eliminar las cucarachas. Sin embargo, lo principal sería mantener la limpieza del refrigerador para que las cucarachas ya no encuentren la forma de reproducirse dentro o cerca del electrodoméstico.

