Danna Paola deslumbra con bikini de animal print y un súper bronceado en playas paradisíacas

Hace unas semanas Danna nos mostró una nueva faceta con el lanzamiento de su canción “Khe calor”. No solo hizo un homenaje a las telenovelas mexicanas con su video musical (en el cual participó El Malilla), sino también estrenó una estética súper sexy que nos remite a paisajes paradisíacos y al calor de playa.

La cantante y actriz nos demostró que el compromiso con su nueva estética playera es total, pues compartió una serie de fotos de un viaje que hizo recientemente por el océano Atlántico y definitivamente hizo gritar “khe calor” a más de una persona.

Danna alentó a sus seguidores a irse en contra de la prensa; así reaccionaron los conductores de Ventaneando [VIDEO] Tremendo zafarrancho que armó Danna Paola, al hacer que sus seguidores se fueran en contra de la prensa en su llegada al aeropuerto.

Danna Paola arrasa con bikini de animal print en las Islas Turcas y Caicos

Danna visitó hace poco las Islas Turcas y Caicos, un territorio británico de ultramar que se caracteriza por sus alucinantes playas cristalinas. “Life is beautiful (la vida es hermosa)”, escribió la intérprete en una publicación de Instagram donde presumió su viaje.

Crédito: Instagram. @danna

En algunas fotos, Danna está usando un diminuto bikini que le dejó lucir su envidiable bronceado. Eligió un diseño con animal print, que es uno de los estampados más populares en el último año; en su top se pueden distinguir los ojos de un tigre.

Las imágenes nos muestran que la cantante se divirtió de lo lindo, tanto en la alberca como en las aguas cristalinas de la playa. En otro de sus looks, está usando una falda larga estampada con flores verdes y amarillas, acompañada de un top blanco que dejó su abdomen al descubierto.

Crédito: Instagram. @danna

En la última de las fotos se puede distinguir al novio de Danna, Alex Hoyer. Ambos aparecen sonriendo ante un espejo que distorsiona sus caras.

La gran mayoría de comentarios son positivos, halagando no solo los looks de Danna sino reaccionando con gusto ante el buen momento que ella está viviendo. Figuras como Kenia Os reaccionaron, ella le escribió: “todo bonito”.