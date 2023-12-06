Así puedes obtener tu acta de nacimiento con código QR: paso a paso

El acta de nacimiento es uno de los documentos más importantes para las y los mexicanos, además de que es requisito indispensable para realizar cualquier trámite, por ello, a continuación te decimos cómo obtenerla con código QR.

¿Qué es el acta de nacimiento?

El acta de nacimiento es un documento oficial de los Estados Unidos Mexicanos, que sirve para acreditar el nombre, los apellidos, el sexo, la nacionalidad y la filiación; así como también la fecha y el lugar de nacimiento.

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Este documento oficial identifica a las personas como ciudadanos mexicanos y sirve para reconocer sus derechos y obligaciones presentes en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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¿Cómo obtener el acta de nacimiento con código QR? Ante esto, es de vital importancia tener a la mano este documento, sobre todo en estos tiempos tan tecnológicos. Pon mucha atención porque los pasos para obtenerla son bastante sencillos.





Anteriormente únicamente se podía obtener una copia certificada a través de las oficinas del Registro Civil. Actualmente, ya existe la opción de tener el documento por medio de un código QR.

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Lo primero que debes hacer es ingresar el portal del Gobierno de México con el código QR que comparten vía redes sociales.



Una vez en el sitio, da clic en la opción “ Acta de nacimiento ”.

”. Ingresa tu Clave Única de Registro de Población (CURP).

Revisa que los datos de tu acta de nacimiento sean correctos.

Realiza el pago.

Descarga el acta de nacimiento.

¿Cuánto cuesta el acta de nacimiento?

Una vez que has realizado todos estos pasos, el acta de nacimiento se liberará en formato PDF. Cabe mencionar que el costo de emisión del acta de nacimiento depende de cada entidad federativa. En la CDMX el precio es de 85 pesos. En otras entidades el costo varía entre 60 y 150 pesos.

