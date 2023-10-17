¿Cómo quitar las bolitas y pelusas de la ropa con un rastrillo?

Las pelusas o bolitas que le salen a la ropa son provocadas por un mal lavado y por el constante roce de las prendas con la lavadora, aunque también puede ser porque algunas tienen residuos de papel. Sin embargo, existe un remedio infalible para quitarlas de forma sencilla y sin necesidad de jubilarlas antes de tiempo. Cuando las bolitas o pelusas aparecen en la ropa, las prendas lucen envejecidas y eso se torna desagradable.

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¿Por qué se hacen bolitas en la ropa? Las pelusas o bolitas en la ropa aparecen por diversos motivos, una de ellas es el mal lavado, ya que durante este proceso los tejidos se rompen y se separan, lo que da lugar a la aparición de estas molestas bolitas.

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Si estas pelusas o bolitas aparecen en prendas nuevas, lo más probable es que se deba a la baja calidad de la tela. Por ello se recomienda lavarlas en ciclos cortos, centrifugado suave, a temperatura máxima de 30°C y evitar el uso de suavizantes comerciales.

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La aparición de bolitas en la ropa también se da por el roce de las prendas con superficies como sillas, mesas, sofás u otros tejidos, incluso por el uso.

¿Cómo quitar fácilmente las bolitas de la ropa?

La mejor forma de quitar las bolitas o pelusas de la ropa es con un rastrillo o máquina de afeitar. Para hacerlo únicamente hay que colocar la prenda sobre una superficie plana. Después pasar el rastrillo hacia arriba y hacia abajo, de manera que las bolitas se vayan cayendo, recuerda no hacerlo tan rápido porque la tela podría romperse.

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Posteriormente, utiliza una cinta adhesiva para remover todas las pelusas o bolitas que hayan salido. Finalmente, usa una esponja para quitar aquellos residuos que hayan quedado.

