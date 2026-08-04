Así de fácil puedes quitar fácilmente el moho de la cortina del baño

A la hora de lavar el baño una de las superficies que suele pasar desapercibida es la cortina del baño. La misma acumula humedad sobre todo después de cada ducha, donde el vapor y las gotas hacen lo suyo.

Las manchas oscuras no solo molestan de manera estética, sino que el moho puede provocar molestias respiratorias, irritación en ojos, nariz o piel en personas sensibles. Ante esto es que se debe eliminar.

¿Cómo eliminar el moho de la cortina del baño?

El moho aparece por tres condiciones que se dan en el baño, estos son: humedad constante, calor y poca circulación de aire. Además, cuando la cortina queda pegada, doblada o arrugada pues el agua se queda entre los pliegues y tarda mucho en evaporarse.

Por otro lado, ten en cuenta que las cortinas de plástico, vinilo o tela que se manchan en caso de no ser bien secadas. En el plástico se ven puntos negros o verdosos, en las de tela manchas grises, amarillentas o marrones.

Limpia regularmente tus cortinas de baño en la ducha.|(ESPECIAL/CANVA)

Para poder limpiar la cortina de baño tiene que utilizar vinagre blanco sobre todo si las manchas no se encuentran bien adheridas. Lo que deberás hacer es retirar la cortina, colocarla en un recipiente grande y preparar una mezcla con una taza de vinagre blanco por cada litro de agua fría. Déjala en remojo durante al menos una hora.

Luego vas a frotar las zonas manchadas con ayuda de un cepillo de cerdas suaves o con una esponja. No utilices productos demasiado abrasivos, porque pueden romper el plástico o desgastar la tela. Una vez removidas las manchas, enjuaga con abundante agua y deja secar la cortina completamente extendida.

En el caso de que el moho esté muy pegado puedes reforzar la limpieza aplicando una mezcla concentrada sobre las zonas afectadas. Así es que vas a usar dos partes de vinagre y una de agua, vas a dejar actuar unos minutos y luego frotarás con suavidad.