¿Cómo quitarle los rayones a los lentes? Este es el remedio.

El bicarbonato de sodio es un compuesto sólido cristalino de color blanco y que es soluble en agua. Es un producto de origen mineral que protagoniza diversos remedios para el hogar y hasta para la salud. Pero, ¿sabías que puedes quitarle los rayones a los lentes con bicarbonato?

Ciertamente, el bicarbonato es tan versátil que así como es utilizado para la limpieza del inodoro y de los trastes sucios con grasa, igual es una pieza clave en la elaboración de postres horneados y bebidas gaseosas. Desde luego, este polvo debe ser usado con justa medida en la comida porque tiene propiedades ácidas. Sin embargo, ¿cuál es su papel al momento de quitarle los rayones a los lentes?

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¿Cuál es el remedio para quitarle los rayones a los lentes?

Según revelan otras plataformas de información digitales, es posible quitarle los rayones a los lentes con un poco de bicarbonato de sodio. Así, solo debes seguir estos pasos muy sencillos:



Mezcla el bicarbonato de sodio con agua hasta formar una pasta.

Cuidadosamente y con tu dedo en movimientos circulares, frota un poco de la mezcla sobre los rayones.

Más adelante, en este remedio para quitarle los rayones a los lentes, solo queda enjuagarlos con agua fría.

Por último, espera a que las micas o vidrios se sequen a temperatura ambiente. Para secar el armazón, puedes utilizar un trapo de microfibra.

¿Cómo evitar que tus lentes se rayen?

Para no tener que quitarle los rayones a los lentes en el futuro, lo mejor es prevenir que lleguen a ese estado. Para ello, evita el uso de paños que generen pelusa y en su lugar, recurre a paños suaves y especializados para lentes.

Del mismo modo, si los desocupas, nunca dejes tus lentes boca abajo o sin protección. En estos casos, lo mejor es guardarlos en su estuche, de preferencia uno acolchado en el interior.

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