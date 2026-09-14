Kunno se lleva una gran sorpresa al convertirse en PEÓN por decisión del público; así fue su INESPERADA reacción

Esta semana el público de La Granja VIP tuvo la oportunidad de elegir a uno de los peones que se encargarán de las tareas más duras del día a día y Kunno se sorprendió cuando escuchó su nombre. El influencer se lamentó con la noticia.

Antes de nombrarlo como el cuarto peón, Adal Ramones señaló que probablemente nadie se imaginaba la elección: “Creo que no lo esperas, creo que va a doler”. Tras señalar a Kunno como el cuarto peón este reaccionó asombrado y lo primero que hizo fue lamentarse por su skincare.

El conductor recordó que los peones cambian el privilegio que ofrece la casa por el trabajo pesado ya que tienen que estar al servicio de los demás granjeros y asumir las labores más exigentes.

Así reaccionaron el resto de los granjeros que se convertirán en peones

Desde esta noche Kunno dormirá en el granero junto a los otros seleccionados por el resto de los compañeros para ser peones:



Mono “Osuna”

Julio Camejo

Ivonne Montero



Osuna fue elegido por los granjeros porque consideraron que tiene la fuerza para realizar las tareas que requieren de mayor esfuerzo físico. Sin embargo, fue el único que reaccionó con desagrado ante la noticia, incluso se mostró molesto al tomar sus cosas para mudarse al granero.

Y es que tanto Julio como Ivonne respondieron felices ante su nombramiento. Montero le pidió a varios de sus compañeros que la eligieran como peón debido a su amor por los animales.

¿Qué significa ser peón en La Granja VIP?

Los cuatro peones tienen algunas desventajas como dormir en pacas de paja, bañarse al aire libre, levantarse más temprano, recolectar los huevos de gallina, ordeñar las vacas y preparar el desayuno para todos sus compañeros.

Además, solo pueden comer los huevos recolectados, frijoles y sardinas, no pueden utilizar el gimnasio y deben participar en tareas especiales.

