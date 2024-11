¿Cómo reconocer a una persona que no es auténtica? Esto dice la psicología

Determinar si alguien es genuino o no puede ser todo un desafío en las relaciones. En este sentido, la psicología ofrece herramientas para reconocer a una persona que no es auténtica, lo que puede ayudarte a protegerte de engaños o manipulaciones. A continuación, te mostramos cómo hacerlo.

Te puede interesar: ¿Qué refleja una casa ordenada? Esto dice la psicología

Señales para reconocer a una persona que no es auténtica

Cuando alguien proyecta una imagen falsa, suelen aparecer ciertos patrones de comportamiento. Estas son algunas señales clave para reconocer a una persona que no es auténtica:

Incoherencia entre palabras y acciones: Si dicen una cosa pero actúan de manera opuesta, es una bandera roja.

Si dicen una cosa pero actúan de manera opuesta, es una bandera roja. Evasión de temas delicados: Ante preguntas directas, podrían cambiar de tema o responder vagamente.

Ante preguntas directas, podrían cambiar de tema o responder vagamente. Comportamiento cambiante según el contexto: Actuar diferente con cada grupo o persona refleja una falta de consistencia en su carácter.

Actuar diferente con cada grupo o persona refleja una falta de consistencia en su carácter. Defensividad excesiva ante críticas: Reaccionar de manera exagerada cuando se cuestiona su autenticidad.

Reaccionar de manera exagerada cuando se cuestiona su autenticidad. Contradicciones en su relato: Con el tiempo, sus historias pueden mostrar discrepancias, ya que es difícil mantener una mentira.

Además, el lenguaje corporal puede ser revelador. Por ejemplo, la evitación del contacto visual en momentos clave, tener una postura rígida o cambiar su tono de voz son pistas de que algo no encaja en la forma de ser de una persona.

¿Cómo abordar la falta de autenticidad de una persona?

Si detectas alguna de las señales para reconocer que una persona no es auténtica, la psicología recomienda manejar la situación con respeto. Puedes expresar tus inquietudes con frases como: “Siento que no estás siendo del todo honesto”. También es importante observar su reacción, ya que una respuesta abierta indica disposición al cambio, mientras que la evasión es una alerta.

Establecer límites es esencial si la relación no es saludable. De modo que, reconocer a una persona que no es auténtica no implica desconfiar de todos, sino protegerte emocionalmente y fomentar vínculos basados en la sinceridad.

Recuerda que la autenticidad es la base de las relaciones fuertes. Al confiar en tu intuición y observar con atención, podrás identificar comportamientos engañosos y construir conexiones más auténticas.

Te puede interesar: Odiar la Navidad: Las causas psicológicas que podrían estar detrás de este sentimiento