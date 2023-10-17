¿Cómo saber si un contacto te bloqueó en Facebook?

Desde hace mucho tiempo, las relaciones se han convertido en algo muy básico entre las personas, pues normalmente, estas se preocupan por saber si se siguen en las redes sociales o si comparten algún contenido en común.

Sin embargo, en la actualidad cuando ya no se quiere tener un amigo, con un simple click en bloquear, la situación se termina, aunque en algunos casos, no se sabe si una persona te bloqueó o eliminó. Por tal razón, en esta ocasión te diremos cómo puedes saber si una persona te bloqueó de Facebook.

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¿Cómo saber si alguien te ha bloqueado de Facebook?

Aunque, para poder saber si una persona te ha bloqueado, solo basta mandar un mensaje si éste lo recibe, eso quiere decir que no. Pero existen otras formas, las cuales te contamos enseguida:

En Messenger, se debe utilizar la barra de búsqueda para encontrar al usuario, una vez que se encontró a la persona se debe de dar clic en donde dice disponible, y si se le envía un mensaje y le llega sin ningún problema, esto quiere decir que la persona no te bloqueó.

Pero en caso de que no se mande el mensaje, esto quiere decir que la persona te bloqueó, pero también puede ser que no está recibiendo mensajes en ese momento.

Finalmente, las personas que quieran saber sobre Facebook web, aquí te dejamos los pasos a seguir:

La persona tiene que entrar a Messenger.com, desde ese punto debe ingresar a su cuenta de Facebook. Se debe dar en la opción “Nuevo mensaje”, luego se debe mandar un mensaje a la personas que supuestamente te ha bloqueado.

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Ahora ya lo sabes, con estas formas sencillas, puedes conocer si una persona te ha bloqueado o incluso si te ha eliminado de esta red social.

