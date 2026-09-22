Bebeshita revela en La Granja VIP por qué no prosperó su romance con Pablo Montero

Pablo Montero es el último Granjero en ingresar a La Granja VIP Segunda Temporada. El cantante se sumó al reality este pasado domingo 20 de septiembre durante la Gala de Eliminación y ya está dejando de qué hablar dentro del reality. Durante la noche, Bebeshita dio a conocer que tuvo una cita con él y hoy dio más detalles acerca de cómo fue aquel encuentro.

La creadora de contenido reveló que Montero la pretendía y todo comenzó cuando una productora se lo presentó. Según el relato de Daniela Alexis, ambos se conocieron hace 8 años, es decir, en 2018. “Esa productora me dijo: ‘tengo un amigo que quiere salir contigo’”, confesó.

¿Cómo fue que se conocieron Bebeshita y Pablo Montero?

Sucedió en el cumpleaños de la productora, que tuvo un papel de intermediaria. Ella fue quien le presentó a Montero, quien rápidamente la había invitado a comer y a uno de sus conciertos. “Nos besamos, pero no pasó nada. No es mi tipo”, reveló Bebeshita en una charla con Azalia Ojeda y Pascal Nadaud.

Bebeshita sobre el día que conoció a Pablo Montero|La Granja VIP

La creadora de contenido contó que Montero estaba muy detrás de ella, haciéndole preguntas como: “¿A dónde vas?”. No obstante, Bebeshita se mostró distante ante las actitudes del artista mexicano, razón principal por la que el romance entre ambos no pasó a mayores.

¿Por qué no prosperó el romance entre Bebeshita y Pablo Montero?

La influencer explicó la razón de por qué no tuvo química con Montero: “Soy rara. Si a mí me acosan y me tiran el perro, pierdo el interés. Me gusta ligar, me gusta enamorar, me gusta conquistar, así soy”, expresó.

Respecto al beso que se dieron en la fiesta, Bebeshita aseguró que no le gustó porque Montero “estaba muy pedito”. “A mí ya no me vibró”, sentenció la participante de La Granja VIP, dejando en claro que no tenía interés por él.

Bebeshita habla sobre la noche en que conoció a Pablo Montero|La Granja VIP

Posteriormente, compartió que Pablo la invitó a uno de sus conciertos y que podía llevar a una de sus amigas si así lo quisiera. “Yo, para no ir sola, invité a dos amigas. Siempre llevo a mis amigas porque no quiero estar sola”, expresó.

Finalmente, Bebeshita reveló que Montero la invitó a subir a su cuarto de hotel, pero esta ya no tenía intenciones de seguir estando a su lado, por lo que rechazó el ofrecimiento. Ahora deberán compartir las próximas semanas dentro de La Granja VIp.