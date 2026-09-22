ÚLTIMA HORA: Manelyk se convierte en el primer NOMINADO en la tercera semana de La Granja VIP

Manelyk fue elegido por María Karunna como primera nominada de la tercera semana de La Granja VIP Segunda Temporada este lunes 21 de septiembre. La decisión de María Karunna se reveló durante La Gala.

Recordemos que el Legado es el último movimiento que puede realizar una participante que fue eliminada. María Karunna tuvo varias diferencias con varios granjeros; sin embargo, su decisión estuvo clara y Manelyk es una vez más la primera nominada de la semana.

María Karunna señaló que Manelyk es grosera y no respeta a las personas. Manelyk reveló que ya era algo que se esperaba porque María es el tipo de persona que no soporta que le hablen las verdades a la cara y prefiere la hipocresía.

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¿Quiénes más podrían quedar nominados esta semana?

Hoy Manelyk fue elegido para ser el primer nominado de la semana, pero no será ela única. Mañana se definirá al segundo nominado de la semana durante el Duelo de Nominación. El tercer y cuarto nominado se darán a conocer el próximo miércoles durante La Asamblea.

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¿Qué pasó con María Karunna en La Granja VIP?

María Karunna se convirtió en la segunda eliminada de la temporada después de que el público no le diera su voto. Al final solo quedaban ella y Carlos Trejo, pero finalmente él obtuvo los votos necesarios para continuar. Fue por eso que ella obtuvo el poder para elegir al nominado de esta noche, como parte de su legado.