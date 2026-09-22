5 interesantes datos que debes conocer de Pablo Montero; el nuevo integrante de La Granja VIP

La sorpresiva revelación de que el Granjero número 20 sería Pablo Montero, quien ya ingresó a La Granja VIP se llevó a cabo la noche del domingo 20 de septiembre, dejando sin palabras a los integrantes y a miles de sus fans. Para conocer mejor al nuevo integrante que promete mover las piezas en el reality, repasamos cinco aspectos clave de su trayectoria personal y artística.

¿Cuál es el verdadero nombre de Pablo Montero?

Aunque el público lo reconoce bajo su icónico nombre artístico, la estrella nació en Torreón, Coahuila, el 23 de agosto de 1974, registrado oficialmente como Óscar Daniel Hernández Rodríguez. Con el paso de los años, adaptó el apellido Montero para abrirse paso en la industria del entretenimiento.

Galán de telenovelas

Su debut en la pantalla chica ocurrió en 1995 junto a Lucero. Tras participar en producciones exitosas, su verdadero impulso actoral llegó al disputar el amor de Aracely Arámbula en una famosa telenovela, papel que le reconoció y el cariño del público .De ahí en adelante su carrera actoral siguió creciendo como la espuma.

Una sólida discografía

En la industria musical, Montero ha construido una carrera constante en el género regional. Posee más de 10 producciones discográficas en su haber, iniciando formalmente su discografía en 1999 con el lanzamiento del álbum Dónde estás corazón, proyecto que lo catapultó a los primeros lugares de popularidad.

Versatilidad en la pista de baileSu faceta artística no se limita al canto y la actuación. Pablo ha demostrado destreza física y ritmo al competir en formatos de baile de alto rendimiento, destacando sus apariciones en distintos realities.

Padre de cuatro hijos

En el plano personal, el intérprete es padre de cuatro hijos: Daniel y Pablo, nacidos de relaciones previas, y dos pequeñas, fruto de su matrimonio en 2011 con Carolina Van Wielink, aspecto personal que suele compartir con orgullo.