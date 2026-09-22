Así se veía Manelyk González antes de ser famosa en La Granja VIP (FOTOS)

Hoy por hoy, Manelyk González es una de las figuras más reconocidas en los realities gracias a su personalidad arrolladora y un físico imponente que no pasa desapercibido, y lo demuestra en cada gala de La Granja VIP.

Sin embargo, la evolución de la celebridad de internet no ocurrió de la noche a la mañana, y los usuarios en redes sociales se han encargado de revivir imágenes de su juventud, demostrando que la constancia y el diseño de imagen han sido claves en su evolución.

|Redes sociales

Antes de convertirse en una de las figuras más cotizadas de la pantalla chica y acumular millones de seguidores en plataformas digitales, la influencer solía compartir sus fotos muy al estilo de los 2000.

|Redes sociales

Las fotografías de esa época muestran a una joven con facciones mucho más suaves, un estilo de vestir enfocado en tendencias urbanas de la década pasada y un look capilar completamente distante del peinado pulido que suele lucir en las transmisiones 24/7 desde el rancho.

¿Cómo ha cambiado Manelyk a través del tiempo?

Con el paso de los años y el ascenso meteórico de su carrera, Manelyk ha moldeado y tonificado su silueta. Además de compartir parte de sus rutinas de ejercicio en el gimnasio y una disciplina en su alimentación, la cual confiesa que ha dejado de lado estando en La Granja VIP.

¿Quién es Manelyk González?

"La Reina de los Reality Shows", nació el 12 de enero de 1989, y saltó a la fama internacional en 2014 tras participar en siete temporadas consecutivas de un famoso reality. Su personalidad fuerte, carisma y visión estratégica la han llevado a destacar en múltiples formatos de convivencia, consolidándose como una finalista recurrente.

Más allá del entretenimiento, González ha construido un exitoso imperio comercial. En 2016 inauguró Mane Beauty & Spa en la Ciudad de México, ofreciendo tratamientos estéticos personalizados. A su cartera de negocios se suman Manelyk Swimwear, su línea de trajes de baño de la cual es modelo oficial; by.manelyk, su marca de fajas modeladoras colombianas; y una gama exclusiva de fundas para celular diseñadas por ella misma, demostrando su versatilidad empresarial.

