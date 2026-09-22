Los 5 perfumes de mujer que huelen a canela y son ideales para usar durante el día

Los perfumes son uno de los accesorios más importantes dentro del mundo de la moda, y es que existe desde hace miles de años, pero que su concepción fue cambiando con el tiempo y hoy es conocido como esa sustancia aromática que se utiliza para emanar un aroma agradable. A su vez, nos encontramos con una enorme variedad de fragancias que dependerán del momento en el que nos encontremos, y en este caso, te compartiremos cuáles son los cinco perfumes que huelen a canela y duran todo el día.

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En el mundo de la perfumería, nos encontramos con perfumes que tienen distintos sabores y aromas, y que dependerán de lo que queramos usar para ese momento, a su vez que se puede dar con una combinación de ingredientes. Además, están aquellas fragancias que son dulces, florales, cálidos, y que nos permitirá lucir más elegantes y con aromas que durarán todo el día.

Qué características tienen los perfumes de canela

Uno de los ingredientes que ha comenzado a usarse en los perfumes es la canela, y que se caracterizan por ser fragancias que ofrecen un aroma cálido, espacio, dulce y que aportará una sensación de confort, sensualidad que combina matices reconfortantes de madera. Por este motivo, es que hay cinco perfumes de canela que podrás usar para que son ideales porque duran todo el día.

5 perfumes de mujer que huelen a canela

Divine Tentation de Reine de Saba: la fruta aportará una pulpa madera, el alcohol introduce el brillo y la base avainillada redondea la especia hasta crear una sensación de ambarada y comestible.

Tubéreuse Astrale de Maison Crivelli: se caracteriza por ser una fragancia que combina la canela, nardo, osmanto y ante; que aportará una blancura empolvada, el osmanto introduce un matiz afrutado, con una concentración del 32% que concede profundidad

Black Tea de Jil Sander: propone una lectura más depurada mediante canela, osmanto y té negro; el té para conservar mejor el olor natural y deja un fondo ahumado y amargo

Black Tea de Jil Sander

Side Effect de Initio: el alcohol llega denso y brillante, el tabaco incorporará una oscuridad seca y la madera suavizará los bordes con una textura cremosa; y es pensada para cenas, celebraciones o esas primeras noches frías en la que volvemos a disfrutar de las fragancias con el cuerpo