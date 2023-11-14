Captamos a Luis Miguel y Paloma Cuevas muy enamorados en Monterrey

Luego de ofrecer un concierto privado en Monterrey, Luis Miguel se dio el tiempo para salir del hotel en el que se hospeda, junto con su pareja Paloma Cuevas y así, fue como nuestras cámaras lo captaron de la mano muy enamorado de la española.

El cantante fue a cenar a un restaurante del municipio San Pedro Garza García con ella, así como con su hermano Alejandro Basteri y la novia de este, Mariana Otero, quienes estuvieron también presentes en el concierto privado que ofreció el pasado fin de semana.

Te puede interesar: RBD regresó a Brasil después de 15 años de ser todo un suceso

Ambas parejas, ocuparon un privado del restaurante, pero vaya sorpresa que recibió Luis Miguel, ya que a su salida varias fanáticas y personas que se encontraban cenando en el lugar, ya lo esperaban a las afueras para, al menos, captarlo con su celular.

¿Cómo fue la salida de Luis Miguel y Paloma Cuevas?

Fue entonces que su equipo de seguridad entró en acción y movió las camionetas hasta la entrada del establecimiento, mientras que otra parte bloqueaba el paso para evitar a toda costa que la gente se le acercara a él y a Paloma Cuevas.

Alejandro Basteri y su novia Mariana Otero, se fueron en otro vehículo, sin atender a nadie. Y hasta captamos el momento en el que el equipo de seguridad se llevó algún platillo del menú.

También te puede interesar: José Manuel Figueroa emprendió acciones legales contra Alicia Machado

Esta vez, la única que faltó a la velada fue Michelle Salas, quien en el concierto privado del pasado fin de semana, lució radiante al lado de su marido, Daniel Díaz Granados. Este martes, tendrá lugar el primer concierto de Luis Miguel en Monterrey.

