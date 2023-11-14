Los Tigres del Norte responden si rechazaron trabajar con Alicia Villarreal

Alicia Villarreal reveló en Ventaneando que entre los artistas que han rechazado grabar con ella están: Yuri, Lucero, Pepe Aguilar y los legendarios Tigres del Norte. Nuestras cámaras dieron con estos últimos en El Paso, Texas, y es Jorge Hernández, fundador de la agrupación, quien reaccionó a esta revelación.

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¿Qué dijeron los Tigres del Norte?

Al preguntarle a Jorge Hernández si era verdad que habían rechazado trabajar con Alicia Villarreal, el cantante respondió que “no, para nada. No tengo nociones de eso” y agregó que “pues no sé, todo puede ser posible, nosotros estamos abiertos a lo que sea”.

¿Los Tigres del Norte quieren hacer una bioserie?

En otros temas, Jorge también confirmó que la agrupación estaría dispuesta a llevar a cabo una bioserie en la que cuenten su larga trayectoria. “No sabemos, cualquier día la hacemos si Dios quiere. (No gustaría) Contar tantas cosas que nos pasan en el ambiente, nos gustaría narrarles un poco de lo que vivimos”.

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Jorge Hernández, vocalista de Los Tigres del Norte, adelantó en exclusiva que el 2024 pinta como un año de mucho trabajo para la agrupación. “Vienen cosas muy maravillosas en 2024, tenemos muchas sorpresas y un recorrido muy completo, así que estamos muy contentos”.

A pesar de las bajas temperaturas de El Paso, Los Tigres del Norte se presentaron con un lleno total en uno de los casinos más importantes y de manera gratuita, arrancando con uno de sus más grandes éxitos, “La Camioneta Gris”.

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“Aquí estamos en El Paso, Texas, felices y contentos, con el frío, pero estuvo muy bonito. Nos la pasamos a todo dar”, finalizó Jorge Hernández.