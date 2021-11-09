Confirman segunda temporada de El juego del calamar.

Una buena noticia llega para los fans de la serie El Juego del Calamar, pues su creador confirmó la segunda temporada a través de una entrevista con Associated Press.

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Hwang Dong-Hyuk, también director de la exitosa producción surcoreana, aclaró que no sabe cuándo llegará, pues siente que aún es muy pronto para comenzar con esta secuela.

Ha habido tanta presión, tanta demanda y tanto amor por una segunda temporada. Está en mi cabeza ahora mismo. Estoy en el proceso de planificación actualmente, pero creo que es demasiado pronto para decir cuándo y cómo sucederá

La segunda temporada tardará en llegar a la pantalla

Después del gran éxito obtenido con la serie, los seguidores se quedaron con la incógnita de si habrá una segunda entrega.

Por ello, de momento el creador de El Juego del Calamar aseguró que también tiene en mente realizar una película, por lo que está considerando qué hacer primero.

La confirmación de la segunda temporada de El Juego del Calamar ha emocionado a todos los fans alrededor del mundo que se pronunciaron con mensajes positivos ante esta noticia.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy — AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021

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