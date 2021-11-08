¿De qué trata la película “Ciudad de Dios: 10 años después” que está en Netflix?

Desde hace un tiempo Netflix hace producciones propias, mismas que se han convertido en las favoritas del público.

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Además, los títulos que presenta han cambiado la forma de ver y disfrutar las series y películas, por tal razón el éxito ha sido tanto que incluso la plataforma ha logrado revivir algunas producciones que pasaron desapercibidas luego de haber sido estrenadas.

La polémica película de la plataforma

Se trata de Ciudad de Dios: 10 años después, que reúne a todos los integrantes de la primera cinta que tuvo un estreno en 2002, así como al equipo técnico para saber de manera documental cómo es su vida actualmente.

Cabe recordar que la cinta Ciudad de Dios es una producción brasileña, la cual está basada en una historia real que fue escrita por Paulo Lins bajo la dirección de Kátia Lund y Fernando Meirelles, estrenada en el año 2002.

La producción se encuentra dentro de los géneros de drama y acción, la cual se centra en la guerra entre Zé Pequeño y Mané Galinha, desarrollada en una favela de Río de Janeiro llamada Ciudad de Dios.

También, se mencionó que algunos actores de dicha producción fueron residentes de favelas, tal como sucede con Vidigital en la misma Ciudad de Dios; la historia es contada de una forma no lineal, por lo que se utilizaron diversas técnicas de edición, así como diversas tomas y movimientos de cámaras.

Por otro lado, es importante mencionar que para las tomas de cámara de la cinta se basaron en diversas cintas del cineasta Alfonso Piña, quien fue ganador del Oscar en 2009.

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