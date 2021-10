Residente no baja de "mentiroso y falso" a J Balvin. ¡El pleito no acaba!

Luego del pleito de hace unos días, J Balvin lanzó mercadotecnia con carritos de hot dogs, ¡y Residente subió otro video llamándolo falso!

Así comenzó el pleito entre J Balvin y Residente.

Hace unos días que se dieron a conocer los nominados a los premios Grammy 2021, J Balvin mostró su inconformidad y dijo que la academia solo utilizaba a los reggaetoneros para tener rating, ya que los invitan para que hagan un performance en los premios, pero casi no los nominan.

Luego de las declaraciones de J Balvin, Residente quiso expresar su opinión. Publicó un video en sus redes sociales en donde lo cuestionó por querer “boicotear” los premios que este año le rendirá un homenaje a Rubén Blades.“Estoy perdido, José. Si los Grammy no nos valoran entonces ¿por qué yo tengo 31 grammys? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando? Porque por lo que vi ayer, nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón”. Dijo Residente.

También aseguró que como el año pasado Balvin estuvo nominado, no hizo boicots, ¡y ahora sí los hace! Dijo muchas cosas más, pero la razón por la cual se hizo viral, fue porque comparó la música de J Balvin con un carrito de hot dogs: “Tienes que entender José, es como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelín. Tu música es como si fuera un carrito de hot dogs que a mucha gente le puede gustar pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín”.

Todo este tema ha estado en boca de los cibernautas de forma internacional, ¡y aún no termina! Y es que el fin de semana, Balvin aprovechó el momento, ¡y subió unas fotografías en donde se encuentra a lado de un carrito de hot dogs! Y hasta camisetas, gorras y más prendas de ropa lanzó con un hot dog y su nombre, ¡José y su equipo no dejan pasar una! Parecía que lo tomaban con humor, pero eso no le gustó nada a Residente, ¡y volvió a sacar un video en su cuenta de Instagram!

René confesó que Balvin le pidió muy insistente que borrara el primer video que subió, e incluso que habían platicado y llegado a un acuerdo, ¡y luego el colombiano continuó subiendo cosas y aprovechándose del momento de reflectores! “Me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso y por las redes me escribes ‘Respeto tu opinión’. ¡Qué más falso escribirme una mierd* por WhatsApp y frente a la gente hacerte el más bueno! Yo soy el mismo por las redes y al frente tuyo con mis mil errores, con mis impulsividades que me meten a cada rato en problemas, pero por lo menos soy real, soy yo, soy honesto, soy una sola persona, no veinte personas distintas como tú”, dijo muy molesto Residente.

“Dile a tu viejo que en vez de estar comparándote con el economista Peter Drucker como si fueras un genio de la economía, te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio, no todo en la vida es dinero, (hablando de la mercancía que Balvin lanzó de hot dogs), también existe la honestidad y lealtad, esa que no tuviste con Rebeca León o Juanes, quienes te mandaron al cielo y los mandaste para el carajo”, explotó Residente. ¡BOOOM! Qué fuerte.

Además, el rapero puso en duda el talento de J Balvin, “En tu viaje de ego, sabiendo que no tienen ningún talento artístico, porque lo hablamos en la llamada, pides que los boicoteen; aunque debo admitir de corazón que tienes un talento, el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que tienes talento”...

¿Habrá una respuesta por parte de Balvin? ¡Esto ya se descontroló!

