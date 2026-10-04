Cómo hacer dulces caseros en Halloween: 4 ideas fáciles y divertidas

El mes de octubre es muy particular, teniendo en cuenta que se trata de la celebración de Halloween, que se festeja el 31 de octubre y en donde muchas personas saldrán a pedir dulces por el vecindario, especialmente los niños que se disfrazarán de algún personaje en particular para pedir dulces a los vecinos. Por eso hay que estar preparados para esa ocasión, y aquí te vamos a compartir la receta de cuatro dulces caseros que son fáciles y muy divertidos.

Todos los detalles del homenaje a Dulce ‘La Cantante’

En la previa a la llegada de Halloween, es común comenzar a ver las casas decoradas con calabazas, personajes terroríficos, como así también en su interior y empezaremos a ver maratones de películas de terror en varias plataformas de streaming o en la televisión. Pero no hay dudas que uno de los momentos más esperados es aguardar la llegada del día para salir a pedir dulces por el vecindario.

¿Por qué es importante la tradición de los dulces en Halloween?

Por si no sabías, el hecho de salir a pedir dulces por Halloween viene de una tradición antigua de celebraciones europeas de hace miles de años, por lo que será normal que los niños se disfracen de algún personaje en particular. Por este motivo, es que sí o sí debes tener dulces no solo para darles, sino para que tus hijos puedan comer, y por eso, te compartiremos la receta de cuatro dulces que podrás hacer para esta fecha.

4 ideas de dulces caseros para Halloween

Brownies tumba: de los brownies tradicionales, se arma un mini cementerio comestible. Necesitas de frosting o dulce de cajeta que simulará la tierra, mientras que las galletas rectangulares decoradas con chocolate derretido

Dedos de burbuja sangrientos: son galletas de manteca o shortbread que se moldean con forma de dedo y se decoran con almendras que simulan uñas, con un toque de mermelada de frutilla

Fantasmas de merengue o malvavisco: son perfectos para quienes buscan algo rápido y se necesitará de malvaviscos o merengues, chocolate derretido para dibujar los ojos