Esta Granjera estaría viviendo sus últimas horas en La Granja VIP, según Kunno
El influencer cuestionó los movimientos de Natalia y aseguró que ya no encaja en ningún equipo
La tensión aumenta dentro de La Granja VIP a pocas horas de conocer quién abandonará la competencia este domingo. En medio de las estrategias y movimientos que mantienen divididos a los participantes, Kunno dejó clara su postura sobre Natalia Alcocer y aseguró que, desde su perspectiva, ella ya no logra encajar completamente en ninguno de los grupos que existen dentro de la casa. Durante una conversación, el influencer explicó que Natalia se acerca a diferentes integrantes y equipos, pero no termina de pertenecer a ninguno. Para Kunno, esta situación podría jugar en su contra durante la eliminación, pues considera que la forma en la que se ha relacionado con los demás Granjeros la ha dejado en una posición complicada.
Kunno cuestiona el juego de Natalia Alcocer
De acuerdo con lo que comentó Kunno, Natalia intenta convivir tanto con su grupo como con el equipo encabezado por Niurka, pero en ninguno de los dos termina de encontrar un lugar. Esta percepción hizo que el influencer la señalara como una de las participantes que podría quedar fuera de la competencia este domingo.
Uno de los puntos que más cuestionó fue la manera en la que Natalia se mueve entre los distintos grupos. Kunno considera que va de un lado a otro y que, además de convivir con diferentes compañeros, podría estar llevando información de un equipo hacia otro. Para el influencer, esta dinámica hace que Natalia pierda fuerza dentro de la competencia y podría provocar que algunos de sus compañeros dejen de verla como una aliada confiable.
La situación cobra especial importancia porque la eliminación de este domingo puede modificar nuevamente las alianzas dentro de la granja. Con los participantes cada vez más atentos a los movimientos de sus compañeros, cualquier señal de desconfianza puede convertirse en un factor determinante. Ahora queda por ver si la percepción de Kunno coincide con lo que suceda durante la gala de eliminación o si Natalia consigue mantenerse una semana más y demostrar que todavía tiene un lugar dentro de la competencia.