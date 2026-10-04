Los signos que son bendecidos por el universo con suerte espiritual a partir de hoy domingo 4 de octubre

A partir de hoy, domingo 4 de octubre , los astros se alinean para dar un regalo del universo a cinco signos del zodiaco, según las predicciones de Mhoni Vidente en el horóscopo del fin de semana. Los más afortunados, que incluyen a Libra y Piscis, tendrán renovación, protección, abundancia y apertura de caminos para el crecimiento. Estas fueron sus visiones.

Los signos bendecidos por el universo con suerte espiritual a partir del 4 de octubre

1. LIBRA

Libra entra en una de sus etapas más luminosas. La llegada de su temporada zodiacal se acompaña de señales de apertura, estabilidad, viajes, regalos y nuevas oportunidades. Desde una perspectiva espiritual, esta energía habla de recibir aquello que has estado manifestando y cerrar ciclos para dar paso a una etapa más próspera. Su reciente vínculo con la Rueda de la Fortuna también refuerza simbólicamente la idea de movimiento y cambios de destino, según los horóscopos .

2. PISCIS

Piscis aparece rodeado de una energía particularmente fértil. El progreso, la felicidad y la posibilidad de que las circunstancias comiencen a acomodarse a su favor sugieren un periodo de expansión espiritual y material. Además, las predicciones recientes han relacionado al signo con protección, abundancia y nuevos caminos, por lo que el inicio de octubre puede representar un momento para confiar más en la intuición y dejar atrás antiguos temores.

3. SAGITARIO

La presencia de La Estrella convierte a Sagitario en uno de los signos con una simbología espiritual más poderosa durante este periodo. Esta carta tradicionalmente representa esperanza, guía, renovación y confianza en el destino. En las predicciones compartidas también aparecen viajes, resolución de asuntos familiares y señales de triunfo, por lo que la energía de octubre invita a seguir avanzando sin perder la fe en aquello que se está construyendo.

4. ESCORPIO

Escorpio atraviesa una etapa de transformación profunda. Su enfoque en el crecimiento económico y los nuevos proyectos se combina con una invitación a desprenderse del drama y de aquellas personas que drenan su energía. Espiritualmente, esto puede interpretarse como un proceso de limpieza energética y recuperación del poder personal. Las predicciones de finales de septiembre también colocaron a Escorpio bajo la influencia de La Estrella, asociada con esperanza, renovación y protección.

Escorpio tiene suerte espiritual a paritr de hoy 4 de octubre, según el horóscopo.|(Especial)

5. CÁNCER

La abundancia y la estabilidad son las principales señales para Cáncer. Su horóscopo habla de oportunidades de crecimiento económico y personal, pero también de la necesidad de protegerse de influencias externas. Esa combinación convierte al periodo en uno de fortalecimiento energético, prosperidad y construcción de nuevas bases. Cáncer, además, aparece entre los signos con señales favorables en materia económica y amorosa durante los primeros días de octubre.