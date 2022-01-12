Este es el tiempo que debes aislarte si te contagiaste de COVID-19.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que una vez que te infectas de COVID-19, tardarás de 5 a 6 días en presentar síntomas, esto se conoce como período de incubación.

Existen dos maneras de saber cuándo debes ponerte en cuarentena por un tiempo de 14 días, según sea el caso de cada persona y su contacto con un contagiado.

Recuerda que cuenta como día 0 el momento de tu contacto con una persona positiva a COVID-19. Si no sabes si tuviste contacto con una persona contagiada, pero tienes síntomas, el primer día que los sufriste será tu día 0, a partir de ahí debes contar los 14 días de cuarentena.

La clínica estadounidense Norton Healthcare no recomienda realizar una prueba de Covid-19 en los primeros días de la exposición al virus.

“Las pruebas tienden a ser menos precisas dentro de los tres días posteriores a la exposición. Las pruebas tempranas pueden dar como resultado muestras que no contienen suficiente material genético del virus para mostrar un resultado positivo”, señala Norton Healthcare.

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Toma precauciones con las pruebas de antígenos

La infectóloga Arianna Huerta se comunicó a nuestro foro de Venga la Alegría el día de ayer para explicar cuándo es adecuado realizar una prueba de antígenos o de PCR para detectar el COVID-19.

La experta recomienda no ser apresurados con las pruebas de COVID-19, pues pueden arrojar un "falso negativo".

La doctora Huerta asegura que deben pasar aproximadamente 5 días después de estar en contacto con una persona contagiada para realizar una prueba de antígenos.

La prueba PCR es más sensible y detecta partículas virales con mayor facilidad, por lo que se recomienda aplicarla después de 3 días del contacto con un caso positivo a Covid-19.

“Si el contacto fue estrecho y te avisan que es positivo, no debes confiarte en una prueba de antígeno, pues ahora cualquier gripa es Covid hasta no demostrar lo contrario”, expresó Arianna a VLA.

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