Así despidió México a la escritora Cristina Pacheco

El mundo del espectáculo y del periodismo se encuentra de luto y, no es para menos, pues este jueves 21 de diciembre se confirmó la lamentable muerte de la escritora mexicana Cristina Pacheco, quien partió de este mundo a los 82 años.

La periodista se retiró de la televisión el pasado 1 de diciembre, después de más de 50 años debido a problemas de salud. Cristina Pacheco fue una de las voces más influyentes del periodismo mexicano.

Su muerte fue confirmada por Carlos Brito, director de la televisora donde trabajó durante muchos años. “Con un profundo dolor, quiero compartir la noticia del fallecimiento de nuestra querida Cristina Pacheco. La recordaremos siempre como la mujer que enalteció al Canal… y a quien le entregó su vida. Mis más sinceras condolencias a su hija y a todos sus seres queridos”.

¿De qué murió Cristina Pacheco? El 1 de diciembre la periodista anunció su retiro de la televisión, sin dar mayores detalles: “Hoy tengo que soportar y aprender a enfrentar algo a lo que me está enfrentando la vida, no exagero, es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo. Por razones de salud, graves razones, tengo que suspender al menos momentáneamente estas conversaciones, han sido ricas, divertidas, inesperadas…”. Cabe mencionar que hasta el momento se desconocen las causas de su muerte.

¿Quién fue Cristina Pacheco?

Cristina Romo Hernández nació el 13 de septiembre de 1941 en Guanajuato. Años después adoptó el apellido de su esposo, el célebre escritor José Emilio Pacheco, autor de obras como “Las Batallas en el Desierto”, “Morirás lejos”, “El principio del placer”, “El silencio de la Luna”, entre muchas otras.

Cristina Pacheco estudió letras españolas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), trabajó en diversas revistas y periódicos, así como en programas radiofónicos y se volvió emblema de una famosa televisora mexicana.

¿Cómo despidió México a la escritora?

Grandes celebridades del periodismo y la televisión mexicana le dieron el último adiós a Cristina Pacheco como Mónica Garza: “Cristina Pacheco fue la gran inspiración de una generación completa. Confieso que yo desde adolescente no había entrevista suya que me perdiera. Siempre quise llevarla a Historias Engarzadas, pero ella, humilde y elegante siempre me decía: ‘Pero si yo no soy tan importante…’”.

“La Secretaría de Cultura del Gobierno de México lamenta el sensible fallecimiento de Cristina Pacheco, ensayista, narradora, locutora y presentadora de televisión. Colaboró en múltiples periódicos y revistas…”, publicó la Secretaría de Cultura.

“Falleció Cristina Pacheco. Lo lamento profundamente. Un abrazo solidario a la familia de las de las grandes escritoras y periodistas de México. Descanse en paz”, escribió Javier Alatorre.

“Lamentamos el fallecimiento de la periodista y escritora y Orgullo UNAM, Cristina Pacheco, una gran narradora de su vida y las vidas mexicanas”, posteó la UNAM.

El IMER escribió que “lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Cristina Pacheco, invaluable escritora, periodista y narradora mexicana… Nos unimos a la pena de familiares y seres queridos. Descanse en paz”.

“Se nos fue una gran mexicana, una gran mujer, un ser humano extraordinario Cristina Pacheco tú formas parte ya de este país, eres de nosotros y como tu frase tan importante que siempre dijiste en tu programa ‘aquí nos tocó vivir’”, compartió la actriz Ana Martín.

