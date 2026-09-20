Encontrar arañas o cucarachas dentro de casa puede resultar desagradable, especialmente cuando aparecen en rincones oscuros, la cocina, el baño o cerca de puertas y ventanas. Aunque mantener la limpieza y evitar acumulaciones de comida y humedad es fundamental para reducir su presencia, existen algunos métodos caseros que pueden complementar estas medidas. Entre las alternativas más sencillas están los aromas intensos, las barreras naturales y algunas mezclas que pueden colocarse en zonas donde suelen aparecer estos insectos. Sin embargo, estos remedios no sustituyen un tratamiento profesional cuando existe una infestación.

Haz de estos ingredientes tus aliados contra las arañas y cucarachas

Además de estos remedios, una de las medidas más importantes es eliminar las fuentes que pueden atraer cucarachas y arañas: restos de comida, basura acumulada, humedad, agua estancada y grietas o espacios por donde puedan entrar. Si aparecen con frecuencia o en grandes cantidades, lo más recomendable es identificar el origen del problema y recurrir a un método de control de plagas adecuado.

Cómo ahuyentar arañas y cucarachas de mi casa: 3 ideas para hacerlo|Canva