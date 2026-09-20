Cómo ahuyentar arañas y cucarachas de mi casa: 3 ideas para hacerlo
Que no se adueñen de tu hogar: prueba estos trucos caseros para mantenerlas lejos
Encontrar arañas o cucarachas dentro de casa puede resultar desagradable, especialmente cuando aparecen en rincones oscuros, la cocina, el baño o cerca de puertas y ventanas. Aunque mantener la limpieza y evitar acumulaciones de comida y humedad es fundamental para reducir su presencia, existen algunos métodos caseros que pueden complementar estas medidas. Entre las alternativas más sencillas están los aromas intensos, las barreras naturales y algunas mezclas que pueden colocarse en zonas donde suelen aparecer estos insectos. Sin embargo, estos remedios no sustituyen un tratamiento profesional cuando existe una infestación.
Haz de estos ingredientes tus aliados contra las arañas y cucarachas
Además de estos remedios, una de las medidas más importantes es eliminar las fuentes que pueden atraer cucarachas y arañas: restos de comida, basura acumulada, humedad, agua estancada y grietas o espacios por donde puedan entrar. Si aparecen con frecuencia o en grandes cantidades, lo más recomendable es identificar el origen del problema y recurrir a un método de control de plagas adecuado.
- Spray de aceite esencial de menta o cítricos. Los aromas intensos de algunos aceites esenciales se utilizan como repelentes caseros, principalmente para crear una barrera aromática en zonas donde suelen aparecer arañas o insectos. Coloca entre 10 y 15 gotas de aceite esencial de menta, eucalipto o algún cítrico en un atomizador con agua y agita bien. Rocía ligeramente en esquinas, marcos de ventanas, puertas y debajo de algunos muebles. Es importante no aplicar la mezcla directamente sobre mascotas, alimentos o superficies delicadas y probar primero en una zona pequeña.
- Bicarbonato con azúcar para las cucarachas. Otra alternativa casera muy conocida consiste en combinar bicarbonato de sodio con azúcar. El azúcar funciona como atrayente, mientras que el bicarbonato se ha utilizado tradicionalmente en mezclas caseras contra cucarachas. Mezcla cantidades similares de azúcar y bicarbonato y coloca pequeñas porciones en recipientes o tapas, especialmente en lugares secos y poco accesibles. Esta opción debe mantenerse lejos de niños y mascotas. Además, si el problema es una infestación, una mezcla casera difícilmente será suficiente para controlarla por completo.
- Hojas de laurel en rincones y accesos. El laurel tiene un aroma característico que algunas personas utilizan como barrera aromática para mantener alejados a determinados insectos. Es una opción sencilla para colocar en zonas específicas de la casa. Distribuye algunas hojas de laurel ligeramente machacadas en rincones de la alacena, detrás del refrigerador, cerca de puertas o en otros puntos de acceso. Al machacarlas, se libera más de su aroma.