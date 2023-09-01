¿Cuál es el signo más cariñoso de todos?

El horóscopo está conformado por 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis; cada uno posee características únicas que los distinguen del resto. Es así como podemos saber cuál es el más cariñoso de todo el zodiaco, ¿será el tuyo?

Este signo es el mejor amigo, novio o amante, porque es cariñoso a más no poder, sobre todo cuando se encuentra en una relación, eso lo demuestra con regalos, abrazos, besos y muchos apapachos; sin embargo, no es el único, aquí te decimos qué otros signos son amorosos.

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¿Cuáles signos son los más cariñosos?

Libra

El primero de la lista es Libra, ya que es el compañero perfecto, pues tiene una manera única de expresar su amor y cariño, ya sea escribiendo canciones, poemas o colmando a su pareja de regalos, así como de muchos besos y abrazos. Este signo es sin duda uno de los más cariñosos e inolvidables del zodiaco.

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Piscis

Una de las mejores virtudes de Piscis es dar amor sin esperar nada a cambio, por ello es considerado como el más comprensivo, empático y cariñoso de todo el horóscopo. Este signo tiene un don para saber entender y complacer a sus parejas, siendo un gran compañero de vida y de aventuras.

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Tauro

Este es otro de los signos más cariñosos del zodiaco. Tauro ama apasionadamente y se compromete de verdad en sus relaciones. Usa sus cinco sentidos para expresar el amor de forma profunda y única, por ello cuenta con un gran talento para entablar relaciones fuertes, significativas y duraderas.

Leo

El último astro de este listado es Leo, que se convierte en un gatito cariñoso cuando está enamorado. El signo del león manifiesta su amor de mil formas, y lo mejor de todo es que no tiene reparo alguno en hacerlo, además de que siempre se muestra orgulloso de su pareja. Es el único que destaca por sus conexiones a corazón abierto, las cuales son genuinas y sin máscaras, por ello colmará de abrazos, besos, apapachos y detalles a sus parejas.