Cada uno de los signos del zodiaco, tiene cualidades únicas que los diferencian del resto, esto gracias al planeta y elemento que los rigen, mismos que influyen directamente en su personalidad, por eso podemos saber cuál es el signo más egoísta en la intimidad.

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Este signo se caracteriza por únicamente pensar en sí mismo y en su placer personal, por lo que no le importa que su pareja se sienta satisfecha y complacida en la intimidad, por eso es considerado el más egoísta del zodiaco en este sentido.

¿Qué signo es el más egoísta en el sexo?

Piscis.

Aunque este signo es muy cariñoso e imaginativo, la realidad es que Piscis es muy egoísta en la intimidad, ya que solo se preocupa por su satisfacción personal, sin considerar a la otra persona.

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Por ese motivo, Piscis tiende a enojarse si las cosas no salen como esperaba en el sexo, además de que no le interesa realizar ningún esfuerzo adicional para satisfacer a su pareja. Únicamente le gusta recibir y jamás dar, por lo que tener una vida sexual con este signo podría ser frustrante y aburrido.

¿Cuáles son los signos más complacientes?

A diferencia de Piscis, el más egoísta en el sexo, hay otros siete signos que son todo lo contrario, incluso se les considera como los más complacientes y apasionados de todo el zodiaco, así que presta mucha atención.

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Los signos más apasionados a la hora del sexo son: Virgo, Aries, Géminis, Leo, Escorpio, Tauro y Capricornio, ya que les encanta el jugueteo previo, además de que son muy imaginativos y creativos, por lo que difícilmente se negarán a experimentar o probar cosas nuevas en la intimidad.

