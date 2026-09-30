¿Rafa Mercadante tiene un hijo no reconocido? El conductor cuenta la verdad de este escándalo en La Granja VIP

En la semana 4 de La Granja VIP Segunda Temporada, los integrantes ya están sacando su "lado doblemente animal" y están atreviéndose a compartir cosas que nunca antes habrían imaginado. Y uno de los que cada vez tiene más confianza para hablar de su vida, es Rafa Mercadante, quien contó todo sobre un hijo no reconocido que le aseguraron, había dejado en los Estados Unidos tras una temporada trabajando en ese país.

De acuerdo con lo que el conductor contó durante el desayuno, todo se remonta a la época en la que era locutor y tenía su propio programa. Fue precisamente en una de las emisiones en las que una mujer trató de contactarlo para decirle que tuvieron un bebé tras pasar la noche juntos y que ahora el pequeño quería conocerlo, lo que lo desconcertó y no pensó que esto era totalmente falso.

"Cuando estaba en la radio, abren las líneas y de repente que marca una morra. Me dice: '¿no te acuerdas de mí? ¿no te acuerdas de que veniste a hacer el programa acá? Pues bueno, hay un niño que quiere conocerte. No te hagas, acuérdate que esa noche me invitaste a tu hotel", recordó Rafa mientras los Granjeros se reían de la anécdota.

Rafa Mercadante habló sobre el rumor de que tiene un hijo no reconocido|La Granja VIP

Así descubrió Rafa Mercadante de La Granja VIP que querían engañarlo con un hijo desconocido

Ante la curiosidad de sus compañeros, Rafa Mercadante explicó que su presunto hijo no reconocido era una absoluta mentira y que solamente lo estaban haciendo para molestarlo. Lo que sí admitió, es que al menos no tuvo que perder el tiempo con esta situación, pues inmediatamente después de colgar el teléfono, se dio cuenta de que todos en la cabina se estaban burlando y ahí antendió que todo se trataba de un chiste de mal gusto.

"Yo le dije: 'a ver, es muy delicado lo que me estás diciendo, pero con mucho gusto te espero aquí y trae al niño'. Todos me empezaron a tirar, hasta que me enojé y ya salió que era broma, una broma muy pesada", mencionó el conductor y Niurka le dijo que esas cosas pasaban cuando no se tenía cuidado con las personas con las que se involucran.

Cuántos hijos tiene Rafa Mercadante y quiénes son las mamás

A sus 53 años, Rafa Mercadante tiene solamente dos hijas. La mayor se llama Francesa, tiene 17 años y es fruto de la relación con la actriz María Mercedes Aragón. Mientras que la hija menor del polémico integrante de La Granja VIP, es la pequeña Isabella, de tres años y a la que tuvo con su exesposa Elda María Gámiz. Actualmente, tiene un feliz noviazgo con Alejandra Guadalupe Repeto, una misteriosa mujer que no ha dejado de apoyarlo desde que entró a La Granja VIP.