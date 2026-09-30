Muere Jorge Kahwagi: Desde implantes pectorales, hasta cambio de color de ojos; todas las cirugías del polémico boxeador

Este miércoles 30 de septiembre se dió a conocer una de las noticias más lamentables en el medio del espectáculo y el deporte mexicano; la muerte de Jorge Kahwagi, esto a los 58 años de edad. La destacada celebridad fue famosa por cada una de las victorias que logró en el ring, sin embargo también obtuvo gran popularidad gracias a todos los cambios físicos a los que se sometió. A continuación te compartimos algunos de ellos.

Jorge Kahwagi: ¿Cuáles fueron todas las cirugías que se hizo durante su vida?

El destacado deportista, a lo largo de su carrera negó haberse realizado cirugías para transformar partes de su cuerpo o rostro, sin embargo algunos especialistas han desmentido esto; si bien, nada estuvo comprobado, muchas personas notaron cambios drásticos en lo que fue su aspecto físico. Por ejemplo, se señala que Jorge Kahwagi cambió el color de sus ojos a un tono azul, algo que habría sido una cirugía riesgosa ya que implica riesgos de ceguera.

Por otro lado, se ha mencionado que también se colocó implantes de pectorales y hombros, esto para simular un cuerpo más atlético y deportivo. Sumando a esta lista también se ha dicho que Kahwagi se sometió a una rinoplastía ya que su nariz tenía un aspecto más delgado y fino. Aunado a esto, también se ha mencionado que Jorge habría hecho diversos “arreglos” en su rostro como someterse a bótox, rellenos faciales (fillers) y bichectomía.

Por su parte, el especialista Enrique Ibarra ha señalado que Jorge solo debía someterse a una rinoplastía. Cabe mencionar que el boxeador se enfrentó a diversos golpes, mismos que necesitaban de la intervención de médicos.

¿Cuál era el estado de salud de Jorge Kahwagi?

Hasta el momento se desconoce si el deportista padecía alguna enfermedad y eso causó su muerte, sin embargo en el año 2019 el deportista dió a conocer que se le reventó una úlcera, algo que lo mantuvo en un estado delicado y grave, sin embargo logró recuperarse. Por otro lado, en 2010 estuvo hospitalizado debido a un virus que se mantuvo en sus pulmones, algo que incluso provocó que bajara de peso.