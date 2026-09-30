¿Cuál era el estado de salud de Jorge Kahwagi? Esto es lo que se sabe:

Este miércoles 30 de septiembre se dio a conocer que el exboxeador y figura del entretenimiento Jorge Kahwagi falleció a la edad de 58 años, noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores y a la comunidad del espectáculo.

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Si bien, la causa de muerte de Kahwagi se habría mantenido en reserva para el público en general, el periodista Gustavo Adolfo Infante habría informado que el deceso fue debido a un derrame cerebral, versión que aún no se ha confirmado.

¿Cuál era el estado de salud de Jorge Kahwagi en los últimos años?

Fue en el año 2019 que Jorge Kahwagi dio a conocer que debido a una úlcera gástrica había tenido una infección bacteriana, donde el exboxeador compartió lo siguiente: “Se me reventó una úlcera, pero gracias a Dios que me permitió seguir dando lata aquí con ustedes”, dejando todo claro por aquella época.

Después de este episodio, sus apariciones públicas disminuyeron drásticamente, en los siguientes años, siendo una de las últimas apariciones en redes cuando dio a conocer sobre el fallecimiento de su padre en marzo pasado.

¿Quién fue Jorge Kahwagi?

Jorge Kahwagi fue una de las personalidades más multifacéticas de la televisión mexicana, pues viniendo de esferas alejadas al entretenimiento, como los negocios, terminó dentro de realities e incluso fue boxeador, dejando una carrera presumible para cualquier pugilista, pues se fue con un récord invicto.

Si bien, su nicho estuvo más enfocado en su rol como empresario, este no le impidió desenvolverse como una de las personalidades más complejas dentro del entretenimiento de nuestro país.

Dentro de polémicas con figuras como "El Cibernético", Pato Zambrano o Poncho de Nigris, Kahwagi supo quedar dentro del mundo del entretenimiento, por lo que la noticia de su muerte ha causado todo tipo de reacciones en redes sociales.

