¿Cuál es tu misión de vida según la numerología?

Dicen que todas las personas tenemos una misión de vida, hay quienes desde muy temprana edad la encuentran y viven felices, pero otros por más que tratan no lo consiguen, se sienten perdidos, no saben en dónde están, qué quieren, o para dónde van, y no encuentran respuestas por ningún lado, para esos casos, la numerología puede ayudar a encontrar nuestra verdadera vocación.

Dicen que quien encuentra su misión de vida consigue la llave de su propia felicidad, ya que estos objetivos no solo hacen referencia al trabajo o la carrera profesional, sino también se relaciona con su vida personal, su entorno y las personas con las que se desenvuelve, es decir, se convierte en una especie de guía para saber cómo vivir para conseguir la plenitud.

Como te anticipamos arriba, la numerología resulta una excelente alternativa para quienes buscan encontrar las respuestas a su destino, ¡ojo!, los números no te van a decir: “tu misión en la vida es estudiar medicina y ser la o el mejor médico”, en realidad, estas cifras te ayudarán a entender aspectos de tu personalidad y de cómo puedes orientar todo eso para tener un mejor futuro.

Encuentra tu misión de vida con la numerología

Los números son fuentes muy poderosas de poder, contienen información valiosa sobre nosotros mismos, hay cifras que dan suerte como los números mágicos o de la suerte, pero otros nos marcan la vida y destino como los dígitos de nuestro nacimiento, los cuales no solo indican cuándo es nuestro cumpleaños o qué signo zodiacal seremos, sino también el futuro que tendremos.

Para conocer tu número de nacimiento se consideran los números de tu fecha de nacimiento, por ejemplo, si naciste el 03 de agosto de 1985, se suma cada cifra en individual, es decir: 0+3+0+8+1+9+8+5=34, este resultado hay que reducirlo a solo un dígito, 3+4=7, entonces, tu número de nacimiento es el 7.

Una vez saques tu número mágico de nacimiento puedes buscar qué significa cada uno a través de la numerología y entonces, así sabrás cuál es tu misión de vida.

Significado de tu número de nacimiento

Número 1

Define a las personas libres e independientes, que tienen la capacidad de emprender y nunca se quedan quietas, eso significa que en tu misión de vida no debes descartar tener por ejemplo un negocio propio.



Número 2

Este número maestro describe a una personalidad noble, amable y paciente, que nunca da un paso sin antes tener confianza en lo que hace; ayudar al prójimo es algo que los llenará por completo.



Número 3

Esta cifra es de las personas sociables con un encanto natural que simpatiza a los demás, son extrovertidos y como habilidad principal es hacer que todos los sigan, grandes líderes.

Número 4

Si buscas una misión de vida y te ha salido el 4, entonces tienes que regirte por las normas, y es que para alcanzar la felicidad, quienes nacen con este número necesitan apegarse al deber ser, a lo correcto y justo.



Número 5

En la numerología, esta cifra hace referencia a personalidades aventureras, confiadas, que para alcanzar la paz necesitan preocuparse solamente solo por el aquí y ahora.



Número 6

Quienes nacen con este número se convierten en excelentes líderes, tienen habilidad nata para dirigir, esto los hace sentirse útiles, por eso buscan dar consejos todo el tiempo.



Número 7

Esta cifra representa a la intuición, si naciste con un 7, entonces lo que necesitas es dejarte llevar por aquellas cosas que te hagan vibrar, conectar con tu ser espiritual, practicar meditación es excelente para aclarar la cabeza.



Número 8

Para este número, el éxito, dinero y reconocimiento lo es todo, por ello, su misión en la vida es buscar aquello que les deje ganancias y poder, cualquier pensaría que es el dígito de los villanos.



Número 9

Este número hace referencia a predisposición al cambio, pero en la numerología para encontrar el destino refiere a que las personas se van a equivocar, van a probar muchas cosas distintas, estilos, profesiones, etc., hasta que encuentren lo que en verdad les apasiona.