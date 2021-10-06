¿Cuál es el significado de tu apellido según la numerología?
El apellido de tu familia te puede decir muchas más cosas sobre ti de las que te puedes imaginar.
La numerología es una herramienta que ayuda a descifrar el mensaje oculto de los números, la cual es la energía que fue heredada a tu apellido y su significado.
El apellido posee información sobre la energía heredada de la familia y las lecciones que se experimentan como grupo; de acuerdo con la numerología esta ayuda a descifrar la información oculta que hay en los números.
Para conocer el significado del apellido se debe asignar a cada letra un valor numérico como se observa en la siguiente tabla.
Te puede interesar: ¿Qué le atrae a una mujer de un hombre, según su signo del zodiaco?
1 – A, J, S
2 – B, K, T
3 – C, L, U
4 – D, M, V
5 – E, N, W
6 – F, O, X
7 – G, P, Y
8 – H, Q, Z
9 – I, R
Luego de correlacionar un número a cada letra, se deben sumar y el resultado reducirlo hasta una sola cifra. Por ejemplo, si tu apellido es García:
G(7)a(1)r(9)c(3)i(9)a(1); 7+1+9+3+9+1=30; 3+0=3
De esta manera, la lección de vida que contiene el apellido García es la del número 3. De acuerdo con los expertos en numerología, esta es la energía heredada a tu apellido. A continuación, te presentamos a qué número pertenece tu apellido.
Apellidos número 1
Como familia trabajan para desarrollar habilidades de liderazgo, autoestima saludable, independencia, innovación y coraje. Su misión es luchar contra el narcisismo, el miedo al fracaso o a la dependencia.
Apellidos número 2
Las familias con apellidos número 2 trabajan para desarrollar diplomacia, relaciones amorosas, trabajo en equipo, armonía, equilibrio y paciencia. Podrían tener problemas de hipersensibilidad, pasividad o combatividad.
Apellidos número 3
La lección para estas familias es desarrollar una comunicación saludable, aprender a expresarse emocionalmente, ser optimistas, alegres y creativos. Probablemente enfrenten altibajos emocionales e incapacidad para ser críticos consigo mismo y con los demás.
Apellidos número 4
Deben trabajar en ser prácticos, seguros, estables y enfocarse en sus metas. Si adoptan procesos ordenados construirán una base sólida en su vida. En cuanto a los desafíos se encuentra la incapacidad de ser flexibles, tendencia a la irresponsabilidad y victimizarse.
Apellidos número 5
La energía 5 otorga a estas familias adaptabilidad, capacidad para desarrollar su pensamiento, ser libres, aventureros y valientes. Sin embargo, pueden tener problemas con la inquietud, el miedo y comportamientos excesivos.
Apellidos número 6
Familias con este número trabajan en desarrollar una actitud de servicio, responsable, hogareña, dirigida a los seres queridos, la justicia y el embellecimiento del entorno. Los desafíos que enfrentan es luchar contra la codependencia, hacerse justicia por su propia mano y los sentimientos de superioridad.
Apellidos número 7
Trabajan en desarrollar su naturaleza espiritual, son analistas, investigadores, suelen ser sabios y de pensamiento superior. Los desafíos que enfrentan son problemas con el perfeccionismo, el aislamiento y la superficialidad.
Apellidos número 8
La energía del 8 aporta a estas familias éxito en el mundo material, dominio de sí mismos, grandes logros y ética superior al promedio. Sin embargo, luchan contra su crueldad, comportamientos controladores, victimización y la escasez.
También te puede interesar: ¿Qué significa soñar con que se te cae el cabello?
Apellidos número 9
Familias con la energía del número 9 desarrollan el amor incondicional, la hermandad, hermandad universal, desinterés, sensibilidad, creatividad y sanación. En cuanto a sus desafíos, tienden a ser problemáticos, intolerantes y poco empáticos.