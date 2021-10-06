¿Cuál es el significado de tu apellido según la numerología?

La numerología es una herramienta que ayuda a descifrar el mensaje oculto de los números, la cual es la energía que fue heredada a tu apellido y su significado.

El apellido posee información sobre la energía heredada de la familia y las lecciones que se experimentan como grupo; de acuerdo con la numerología esta ayuda a descifrar la información oculta que hay en los números.

Para conocer el significado del apellido se debe asignar a cada letra un valor numérico como se observa en la siguiente tabla.

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1 – A, J, S

2 – B, K, T

3 – C, L, U

4 – D, M, V

5 – E, N, W

6 – F, O, X

7 – G, P, Y

8 – H, Q, Z

9 – I, R



Luego de correlacionar un número a cada letra, se deben sumar y el resultado reducirlo hasta una sola cifra. Por ejemplo, si tu apellido es García:

G(7)a(1)r(9)c(3)i(9)a(1); 7+1+9+3+9+1=30; 3+0=3

De esta manera, la lección de vida que contiene el apellido García es la del número 3. De acuerdo con los expertos en numerología, esta es la energía heredada a tu apellido. A continuación, te presentamos a qué número pertenece tu apellido.

Apellidos número 1

Como familia trabajan para desarrollar habilidades de liderazgo, autoestima saludable, independencia, innovación y coraje. Su misión es luchar contra el narcisismo, el miedo al fracaso o a la dependencia.

Apellidos número 2

Las familias con apellidos número 2 trabajan para desarrollar diplomacia, relaciones amorosas, trabajo en equipo, armonía, equilibrio y paciencia. Podrían tener problemas de hipersensibilidad, pasividad o combatividad.

Apellidos número 3

La lección para estas familias es desarrollar una comunicación saludable, aprender a expresarse emocionalmente, ser optimistas, alegres y creativos. Probablemente enfrenten altibajos emocionales e incapacidad para ser críticos consigo mismo y con los demás.

Apellidos número 4

Deben trabajar en ser prácticos, seguros, estables y enfocarse en sus metas. Si adoptan procesos ordenados construirán una base sólida en su vida. En cuanto a los desafíos se encuentra la incapacidad de ser flexibles, tendencia a la irresponsabilidad y victimizarse.

Apellidos número 5

La energía 5 otorga a estas familias adaptabilidad, capacidad para desarrollar su pensamiento, ser libres, aventureros y valientes. Sin embargo, pueden tener problemas con la inquietud, el miedo y comportamientos excesivos.

Apellidos número 6

Familias con este número trabajan en desarrollar una actitud de servicio, responsable, hogareña, dirigida a los seres queridos, la justicia y el embellecimiento del entorno. Los desafíos que enfrentan es luchar contra la codependencia, hacerse justicia por su propia mano y los sentimientos de superioridad.

Apellidos número 7

Trabajan en desarrollar su naturaleza espiritual, son analistas, investigadores, suelen ser sabios y de pensamiento superior. Los desafíos que enfrentan son problemas con el perfeccionismo, el aislamiento y la superficialidad.

Apellidos número 8

La energía del 8 aporta a estas familias éxito en el mundo material, dominio de sí mismos, grandes logros y ética superior al promedio. Sin embargo, luchan contra su crueldad, comportamientos controladores, victimización y la escasez.

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Apellidos número 9

Familias con la energía del número 9 desarrollan el amor incondicional, la hermandad, hermandad universal, desinterés, sensibilidad, creatividad y sanación. En cuanto a sus desafíos, tienden a ser problemáticos, intolerantes y poco empáticos.

