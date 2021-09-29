¿Qué le atrae a una mujer de un hombre, según su signo del zodiaco?

Una pregunta que normalmente se hacen muchas personas, es descifrar qué les interesa a las mujeres de los hombres. Por lo que, la astrología, es una herramienta que puede ofrecer algunos datos para resolver tan intrigante cuestionamiento.

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Recordemos que Marte es el planeta que gobierna el deseo, la acción y lo que motiva a una persona en la intimidad, pero más allá de estas características, el llamado planeta rojo también representa las cualidades masculinas.

Por ello, su posición en la carta natal de las mujeres puede dar un vistazo de lo que pueden encontrar atractivo en un hombre. A continuación, te revelamos los detalles, de acuerdo a La Opinión.

Mujeres con Marte en Aries

Se sienten atraídas por hombres seguros, independientes y francos. En cuanto al aspecto físico, la apariencia no es tan importante; sin embargo, tienden a elegir hombres que cuiden su aspecto.

Mujeres con Marte en Tauro

Les atraen quienes emiten un aura de respeto, seguridad y estabilidad. Buscan hombres sencillos de complacer y muy masculinos.

Mujeres con Marte en Géminis

La inteligencia es el rasgo más importante para las mujeres con Marte en Géminis. Constantemente eligen hombres delgados, pero lo que es determinante para ellas es el ingenio, la versatilidad y la alegría.

Mujeres con Marte en Cáncer

Buscan hombres sensibles, compasivos y protectores. Se sienten atraídas por personas temperamentales, que luzcan implacables, pero internamente sean dulces.

Mujeres con Marte en Leo

Es posible que se sientan atraídas por hombres extrovertidos, orgullosos y llamativos. La alegría y la diversión es importante para ellas.

Mujeres con Marte en Virgo

Les atraen hombres de apariencia discreta y sencilla, sin mucho glamour, pero que luzcan saludables, naturales y sobre todo limpios. La inteligencia y un enfoque práctico también son cualidades que buscan.

Mujeres con Marte en Libra

Les llaman la atención los hombres con buenos modales, encantadores e independientes. Les atraen quienes estén dispuestos a complacerlas y si son románticos es un punto más a su favor.

Mujeres con Marte en Escorpio

Se sienten atraídas por hombres misteriosos que tengan la suficiente profundidad para explorar en su interior, además, se fijan en la pasión que tienen por la vida. Tipos frívolos y superficiales no son de su interés.

Mujeres con Marte en Sagitario

La configuración que busca una mujer con Marte en Sagitario es diversión e inteligencia. Les derriten hombres que las hagan reír, pero sean capaces de sostener una conversación sincera y profunda.

Mujeres con Marte en Capricornio

Buscan hombres con estabilidad económica, competentes y que tengan un aura de negocios. No es que les atraiga necesariamente el estatus, más bien, una persona que esté en constante crecimiento y no sea conformista.

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Mujeres con Marte en Acuario

Se sienten impresionadas por hombres excéntricos y poco convencionales. Su tipo ideal es alguien “interesante”, que piense diferente y sea intuitivo en lo que necesita.

Mujeres con Marte en Piscis

Les gustan hombres sensibles, compasivos y complicados. No les interesa que tengan confianza en sí mismos, porque se fijan en el hombre artístico que hay detrás, además disfrutan de la suavidad y dulzura de una personalidad sensible.

