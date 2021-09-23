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¿Qué significa soñar con que se te cae el cabello?

Los sueños pueden esconder inesperados rasgos de tu personalidad que te contamos a continuación.

Mujer pérdida de cabello

Escrito por: Betzabe Martínez | Digital Drive

Dormir en nuestro estado más profundo puede generar extraños sueños que recordamos a la mañana siguiente. Por miles de años, los sueños han sido objeto de estudio por parte de asignaturas como la psicología, sociología, medicina y muchas más.

La interpretación de los sueños de Sigmund Freud es uno de los textos más importantes respecto a la interpretación que hace nuestro cerebro de la realidad a la hora de dormir.

Se suele soñar con aspectos de nuestra vida diaria, como la relación con nuestros seres queridos, nuestra pareja, ambiente laboral o hasta mascotas.

Sin embargo, también se puede soñar con objetos y uno de los más frecuentes es el cabello. Dormir pensando en mechones de pelo puede esconder impresionantes significados que te contamos a continuación.

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¿Qué significa soñar con cabello?

Soñar que se te cae el cabello a mechones significa que tienes miedo a envejecer. El paso de los años por tu físico es una preocupación que se manifiesta a la hora de dormir. Puede que te encuentres en una crisis de la mediana edad, donde no aceptas tu edad y el cambio de tu apariencia.

Soñar que se te cae el pelo a manojos también significa que vives una etapa llena de muchas preocupaciones. Tus tareas del día a día te mantienen preocupado y eso se manifiesta cuando reposas en tu almohada.

La caída del cabello también significa falta de autoestima, ya que el pelo se relaciona con fuerza y poder. Sin embargo, cuando sueñas con cabello, alude a que debes trabajar más en tu amor propio.

Es momento de que dejes el miedo a ser rechazado socialmente, ya que soñar con caída de cabello significa que tienes temor a una humillación pública o a la indiferencia de las personas.

Recordemos a Sansón, personaje cuya fuerza se concentraba en su cabellera para combatir a sus enemigos.

Por miles de años, el cabello ha sido relacionado a la fuerza, por lo que tus sueños podrían arrojarte que tienes baja autoestima y miedo tras experimentar nuevos retos en tu vida.

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