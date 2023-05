Seguir adelante una vez que se ha terminado una relación sentimental constituye una tarea complicada para algunas personas. Es una realidad que hay gente que la pasa mal o le cuesta mucho soltar esos sentimientos y sensaciones que pudieron haberlas unido. Sin embargo, todo se debe a los signos del zodiaco que no sueltan a su ex.

Horóscopos del mes de mayo de 2023 con Padme Vidente

Te puede interesar: ¿Cuál es el signo del zodiaco que tendrá el peor mes del año?

En la astrología hay signos de todo tipo, los más románticos y hacen todo lo posible para conquistar a los demás, los más inteligentes, los que logran resolver problemas de todo tipo, también se encuentran los que no saben soltar el pasado.

¿Cuál es el signo del zodiaco que no supera a su ex?

Cáncer (22 de junio al 22 de julio) son personas muy sensibles, por lo que sí están en pareja se apegan mucho y, en caso de que esa relación se termine les será difícil poder olvidarlas. Van a querer entablar una amistad con su ex, lo que evitará que se realice el proceso de superación.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) aquí también nos encontramos gente bastante sensible que los lleva a aferrarse a parejas del pasado, aunque ya no les interese tener algún tipo de vínculo. Por eso, para tener un buen futuro tienen que tratar de dejarlo atrás y confiar en su propio juicio para superarlos.

También te puede interesar: Estos signos no deben prestar dinero en mayo: ¿Por qué?

Tauro (20 de abril al 20 de mayo) aquí nos hallamos con personas que se distinguen por ser leales y muy fieles, lo que los lleva a no poder superar una separación. Harán muchos intentos para poder reconciliarse con su ex y en caso de no poder, tendrán que poner su energía en otro lado, lejos de esa persona.