Cómo hacer unos Hot cakes en nogada, el desayuno perfecto para este 16 de septiembre
Son un clásico de la gastronomía de nuestro país y que no puede faltar.
La gastronomía mexicana es considerada como una de las más importantes a nivel mundial, incluso denominada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, por la combinación de sabores, de ingredientes y porque hay recetas que son un clásico y que no pueden faltar. Además, ante la celebración de las Fiestas Patrias y más allá de los festejos que se pueden hacer, no faltarán los platillos típicos, como en este caso unos hot cakes en nogada y que serán muy fáciles.
“¡Hay que hacer un exorcismo!”: Carlos Trejo lanza FUERTE advertencia en La Granja VIP y revela la razón (VIDEO)
Durante la celebración de las Fiestas Patrias, es muy común ver los hogares y calles decoradas con colores típicos, con todo tipo de adornos y también la posibilidad de disfrutar de una gran cantidad de platillos que son un clásico de la gastronomía mexicana y que no puede faltar en ningún menú. En este caso, estamos hablando de los hot cakes en nogada, que se pueden disfrutar para un desayuno.
Los hot cakes en nogada son un clásico de la gastronomía mexicana durante las Fiestas Patrias y que se destaca por fusionar la repostería clásica del desayuno con los sabores tradicionales de las fiestas patrias mexicanas y que sustituye el tradicional chile poblano por una torre esponjosa de panqueques y que se bañan con una salsa de nogada. Por eso, te dejaremos la receta y cómo hacer este clásico.
Ingredientes para los hot cakes en nogada
Para los hotcakes:
- 1 taza de harina de trigo
- 1cda de azúcar
- 1 cda de polvo para hornear
- ½ cda de canela molida
- 1 pizca de sal
- 1 huevo
- 180 ml de leche
- 1 cda de esencia de vainilla
- 2 cdas de mantequilla derretida
- 1 cda de aceite para cocinar
Para la nogada:
- 120 gr de nuez de Castilla
- 150 gr de queso crema
- 120 ml de leche evaporada
- 2 cdas de crema ácida
- 1 cda de miel
- 1 cda de zumo de limón
- ½ cda de canela molida
- 1 pizca de nuez moscada
- 1 pizca de sal
Para decorar:
- 80 gr de semillas de granada
- 2 cdas de nuez picada
- 1 cda de perejil fresco
- 1 cda de azúcar glass
Cómo hacer los hot cakes en nogada para las Fiestas Patrias
- Colocar la harina en un tazón, el polvo para hornear, la canela y la sal para mezclar hasta integrar
- Batir el huevo con la leche, la vainilla y la mantequilla derretida
- Verter los ingredientes líquidos sobre los secos, mezclar con un batidor de globo hasta integrar
- Dejar reposar durante 5’ para una mejor consistencia
- Calentar una sartén antiadherente y untar con aceite
- Verter 0, 25 taza de masa por cada hotcake
- Cocinar durante 2 minutos
- Voltear el hotcake y cocinar durante 1 minuto, mantener el fuego medio
- Repetir el procedimiento hasta terminar la masa
- Tostar la nuez para la nogada en una sartén durante 3 minutos a fuego bajo
- Colocar la nuez tostada en la licuadora, el queso crema, leche evaporada, crema ácida, miel, jugo de limón, nuez moscada y sal
- Licuar hasta obtener una salsa cremosa
- Formar una torre con 3 o 4 hotcakces y bañarlos con nogada
- Decorar con semillas de granada, nuez picada, perejil fresco y azúcar glass