Cómo hacer unos Hot cakes en nogada, el desayuno perfecto para este 16 de septiembre

La gastronomía mexicana es considerada como una de las más importantes a nivel mundial, incluso denominada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, por la combinación de sabores, de ingredientes y porque hay recetas que son un clásico y que no pueden faltar. Además, ante la celebración de las Fiestas Patrias y más allá de los festejos que se pueden hacer, no faltarán los platillos típicos, como en este caso unos hot cakes en nogada y que serán muy fáciles.

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Durante la celebración de las Fiestas Patrias, es muy común ver los hogares y calles decoradas con colores típicos, con todo tipo de adornos y también la posibilidad de disfrutar de una gran cantidad de platillos que son un clásico de la gastronomía mexicana y que no puede faltar en ningún menú. En este caso, estamos hablando de los hot cakes en nogada, que se pueden disfrutar para un desayuno.

Los hot cakes en nogada son un clásico de la gastronomía mexicana durante las Fiestas Patrias y que se destaca por fusionar la repostería clásica del desayuno con los sabores tradicionales de las fiestas patrias mexicanas y que sustituye el tradicional chile poblano por una torre esponjosa de panqueques y que se bañan con una salsa de nogada. Por eso, te dejaremos la receta y cómo hacer este clásico.

Ingredientes para los hot cakes en nogada

Para los hotcakes:



1 taza de harina de trigo

1cda de azúcar

1 cda de polvo para hornear

½ cda de canela molida

1 pizca de sal

1 huevo

180 ml de leche

1 cda de esencia de vainilla

2 cdas de mantequilla derretida

1 cda de aceite para cocinar

Para la nogada:



120 gr de nuez de Castilla

150 gr de queso crema

120 ml de leche evaporada

2 cdas de crema ácida

1 cda de miel

1 cda de zumo de limón

½ cda de canela molida

1 pizca de nuez moscada

1 pizca de sal

Para decorar:



80 gr de semillas de granada

2 cdas de nuez picada

1 cda de perejil fresco

1 cda de azúcar glass

Cómo hacer los hot cakes en nogada para las Fiestas Patrias