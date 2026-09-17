¿Qué es La Asamblea en La Granja VIP y por qué promete ser la noche más polémica de la semana?

Aunque la convivencia diaria en los establos suele dejar roces constantes por la comida y el cansancio, existe un día en el calendario donde las caretas caen por completo y las alianzas se ponen a prueba en televisión nacional dentro de La Granja VIP Segunda Temporada.

Ese momento cumbre es La Asamblea, una dinámica clave dentro del programa que paraliza a la audiencia y reconfigura las estrategias del reality show semana tras semana.

¿Qué es La Asamblea de La Granja VIP?

La Asamblea de La Granja VIP es el término hace referencia al día en que los participantes se nominan entre sí, una dinámica que se realiza los miércoles durante la transmisión en vivo. A diferencia de otros programas donde los votos se entregan en el anonimato de un confesionario, aquí la regla de oro exige valentía y confrontación directa.

Lo más interesante —y lo que sin duda atrapa a los espectadores frente a la pantalla— es que este ejercicio se lleva a cabo cara a cara. Todos los granjeros tienen la obligación de nombrar a la persona que desean mandar a la nominación y, por si fuera poco, deben enumerarle de forma explícita los motivos que los llevaron a tomar esa decisión. Es justamente en este cara a cara donde se han generado los videos más virales de la temporada, gracias a la crudeza con la que los concursantes se dicen sus verdades sin filtro.

Una vez que cada uno de los habitantes concluye con su participación y argumentación, la producción realiza el conteo final. Los dos participantes que acumulen la mayor cantidad de votos en contra quedan nominados automáticamente, sumándose a la lista de riesgo de la semana.

A partir de ese instante, la moneda queda en el aire y la responsabilidad se traslada por completo a los fanáticos: es el propio público el encargado de votar para salvar a sus favoritos o permitir su eliminación en la gala dominical.

¿Dónde ver La Asamblea en vivo de La Granja VIP?